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九降風吹倒機車壓傷婦　霸氣帥警將她「一秒揹起」直送警局

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▲九降風吹倒機車壓傷婦　霸氣帥警將她「一秒揹起」直送警局。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲派出所旁老婦遭機車壓傷，暖警低溫中揹回所奉茶。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

又到了新竹吹九降風的季節，近日新竹地區風勢強勁，造成多起路樹、電線桿、機車被風吹倒的意外，在竹東地區，就有一名60歲方姓婦人在牽機車時遭強風吹倒，致機車壓住而動彈不得，民眾發現後報警處理，員警協助其脫困後，將其揹回不遠處的二重埔派出所稍作休息，並通知救護車將其送醫，恰巧有民眾拾獲手機至派出所報案，將員警善行義舉拍下並po網分享。

20日中午左右，在竹東鎮中興路三段95號前，一名年約60歲瘦弱的方姓婦人於路邊準備騎機車返家，在牽機車的過程中，突然颳起一陣強風吹倒機車，導致婦人遭壓傷在地動彈不得，熱心民眾發現報警處理。

▲九降風吹倒機車壓傷婦　霸氣帥警將她「一秒揹起」直送警局。（圖／記者陳凱力翻攝）

距離現場僅100公尺處的竹東分局二重埔派出所值班員警楊昱彥立刻趕赴現場，先將機車牽起移至路旁，老婦人遭受驚嚇且腳紅腫瘀青不良於行，楊員考量當時風勢太大、氣溫偏低，擔心婦人恐遭行進車輛撞擊之危險，於是不假思索將其揹起帶返所稍作休息，員警奉上熱茶並通知救護車將其送醫救治。

員警暖心背起老婦人的溫馨的剎那，正巧被至派出所洽公的民眾拍下，並po網彰顯其善行，網友也紛紛按讚表示感謝波麗士大人的幫忙。

▲九降風吹倒機車壓傷婦　霸氣帥警將她「一秒揹起」直送警局。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲九降風吹倒機車壓傷婦　霸氣帥警將她「一秒揹起」直送警局。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲九降風吹倒機車壓傷婦　霸氣帥警將她「一秒揹起」直送警局。（圖／記者陳凱力翻攝）

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