女友愛上「她」...酒店經紀暴怒！強押賣淫還性侵懷孕產子

▲桃園市葉姓男子與女友分手後，因債務糾紛逼迫女子下海賣淫還債。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

在酒店擔任經紀人的葉姓男子與酒店女子原為男女朋友，葉男後來買斷女友經紀約，但女友卻又愛上同性伴侶導致2人分手，葉男盛怒下去年11月將女友從醫院押走，逼迫賣淫從事性交易還債，後來還性侵女友導致懷孕產子，女友在同性伴侶協助下逃離卻被抓回，葉男嗆「想不想吃子彈」，逼迫簽下150萬元本票，檢方17日偵結依違反人口販運、妨害自由與強制性交等罪嫌提起公訴。

檢警調查，27歲的葉姓男子與在酒店上班的女子曾為男女朋友關係，後來女子因為經紀約問題，葉男買斷其經紀約後成為女友經紀人，但後來女子卻愛上同性伴侶與葉男漸行漸遠，葉男得知女友竟為同性伴侶與他鬧分手火冒三丈。

去年11月6日凌晨，葉男得知前女友身體不適住在醫院，帶人前往醫院將前女友押走囚禁，安排在台北市林森北路某處民宅逼迫賣淫，以每次700元為代價，從事半套性交易，還找來友人就近監視，期間葉男還對前女友性侵得逞，前女友還產下1子。

葉男前女友因不堪長期遭虐待與被迫賣淫，哀求葉男讓其同性伴侶前來陪伴，兩女於去年11月底趁隙逃逸，但在12月間某日凌晨在桃園火車前被葉男抓包，被強押至新北市觀音山偏僻山區，葉男拿手槍以槍托毆打前女友的同性伴侶，嗆聲：「想不想吃子彈？」還逼迫簽下3張面額各50萬元的本票，總計150萬元。

前女友與其同伴侶在桃園火車站前被強押時，當時有目擊者報警，警方以車追人查到葉男等人也順利救出兩女，才讓本案曝光；檢方偵訊時，葉男坦承曾參與圍毆，但其他犯行則予以否認，前女友則指証，在台北市林森北路被迫賣淫，平均1天要服務4至10位客人，葉曾說每次給她700元，但實際上每週僅拿到2000元，後來不堪被長期凌虐才想逃跑，但又被葉硬上性侵。

檢方偵結，依違反人口販運防制條例、強制性交、妨害自由等罪嫌將葉男與同案曾姓男子提起公訴。

►我該答應女友嗎？

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