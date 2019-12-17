夜店撿屍美眉先買保險套　他辯「有運用A片技巧」判3年8月

▲張男夜店狂歡後，將20歲正妹喬希（化名）帶到附近旅館休息，為滿足己慾性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

張姓男子2018年6月在夜店與20歲留美正妹喬希（化名）跳舞，過程中張男見她已喝茫，決定將帶她到附近旅館休息。不料安頓好喬希後，張男竟克制不住性慾對她伸出狼爪。法院審理時，張男否認犯行，辯稱有運用Ａ片技巧，喬希還會變換姿勢迎合他，但法官不予採信，最後依犯乘機性交罪判他3年8月。可上訴。

據判決，2018年6月2日凌晨2點張男在台北信義區夜店與喬希跳舞，過程中張男見喬西已酒醉意識不清、身體無力，在與友人討論後，決定把她帶到附近旅館休息。張男在登記完住宿後先將喬希帶入房，隨後便離開返回自己投宿的網咖休息，同日凌晨6時58分許，張男突然克制不住性慾，到附近超商買了保險套後，再次返回喬希入住的旅館，趁她意識模糊無法抵抗的情況下性侵得逞。

法院審理時，張男坦承發生關係但否認性侵，他表示當2人在床上交疊時喬希不僅迎合他，不時變換姿勢，還會幫忙戴保險套，甚至在清醒後還請求張男幫忙她跟父親說謊，可見她意識並沒又不清處。張男再表示，因受約炮經驗影響，所以他覺得這單純就是「約個地點發生關係」，僅此而已。

但法官勘驗旅館監視器畫面發現，喬希在步入旅店時身體已明顯癱軟，需要人攙扶，還不時倚靠在櫃台上想維持平穩，可見她當下已喝茫，尚未從酒醉狀態恢復清醒，對外界事物的認知能力衰退，對於不合理的事情易有精神障礙不懂抗拒。又喬希爸爸出庭時表示，因在美國未滿21歲不能飲酒，所以女兒沒有飲酒習慣。對此法官認為喬希當日連續飲用3到4個SHOT的伏特加，強度非常濃烈，確實足以讓她陷入泥醉。

法官審酌，雖2人在夜店跳舞時有互摸示好，當下喬希也熱情向張男要連絡方式，但這些都不足以代表喬希有意願與張男發生性行為，對此認為張男撿屍硬上屬實，又張男承認自己與喬希性交時有運用A片技巧，法官認為這正是讓喬希產生自然生理反應、未留下明顯傷痕的原因，最後依犯乘機性交罪判張男3年8月徒刑。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►花1萬與少女摩鐵壞壞 人民保母遭降級+罰款10萬

►倒1萬噸食品汙泥進農地！卜蜂經理涉案…聯手清運業者「關GPS」棄置