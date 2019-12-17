趁大停電欲對女保險員劫色　鋁棒狂毆改輕判1年半定讞

▲高雄楊姓男子持鋁棒狂毆女保險員，判刑定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

2017年8月15日全台大停電，高雄楊姓男子竟趁這時，約出網路上認識的女保險員，謊稱要購買保險，把女保險員騙進門後，持鋁棒毆打女子頭臉，女子趁隙找友人報警，警方逮捕楊男，楊男供稱因為跟女友分手、又缺錢花用，才會心生歹念犯案。但最高法院審理後，僅以妨害自由罪，判刑1年6月定讞。

判決指出，現年33歲的楊男，2017年3月間先在網路上認識陳姓女保險員，並在2017年8月15日當天，以自己的大姑丈罹患癌症為由，邀請陳女到高雄市前鎮區鎮州路的住處商討保險事宜。陳女不疑有他，下午就開車單獨前往赴約。2人一直談了2個多小時，陳女打算離去，向楊男借用廁所。但楊男這時竟趁陳女在廁所之際，鎖上家中大門，並取出預藏的鋁棒。

陳女從廁所走出，楊男當頭就是一陣亂打，陳女被打到頭破血流、牙齒斷裂，倒在地上，奮力往大門爬去，但爬到門邊才赫然發現，大門已經被楊男關上。楊男這時拉住陳女，打算將陳女拖往二樓。陳女驚恐拿出手機求救，但手機又被楊男搶走。陳女同事機警，隨即報警，大停電這時發生，陳女隨即逃往門外，警方也趕到現場，逮捕楊男。楊男向警方供稱，因為失業又與女友分手，才會意圖不軌，心生色念，欲向被害人索取手機不成，憤而持棍毆打被害人。檢方不認為楊男有性侵意圖，因此僅以妨害自由罪提起公訴。

一二審法院均認定楊男有罪，均對他判刑1年6月。其中二審高雄高分院認為，楊男與被害人無冤仇嫌隙，突持鋁棒傷害被害人，使被害人受有嚴重傷害，並將被害人私行拘禁在該住處近1小時之久，因此維持1年半的刑期。全案再上訴第三審，最高法院17日駁回上訴定讞。