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2020上海電視節首納網路劇　「台港澳」可參與報名

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孫儷奪得白玉蘭獎視后。（圖／翻攝上海電視節微博）

▲大陸女演員孫儷在2016年，奪得上海電視節白玉蘭獎視后。（圖／翻攝上海電視節微博）

記者陳政錄／上海報導

鼓勵戲劇產業發展，上海電視節近日公布2020年「白玉蘭獎」最新的作品徵集規定，其中首次將「網路劇」納入評獎範圍。細則內容指出，只要是「2019年4月1日至2020年3月31日期間在中國（含港澳台地區）衛星頻道播出的電視劇，或重點視頻網站首播電視劇，均在可報名範圍內。」

上海電視節又稱上海國際友好城市電視節，是亞洲重要的國際電視交流平台之一，於1986年由上海市人大批准成立，大陸國家廣播電視總局、中央廣播電視總台、上海市政府等機構主辦，並於1988年開設評獎單元，獎項名稱為白玉蘭獎。

▲▼ 。（圖／翻攝網劇暗戀橘生淮南微博）

▲隨影音平台多元化，大陸近年不少偶像劇選擇視頻網站進行首播。（圖／翻攝網劇暗戀橘生淮南微博）

與電影行業的金雞百花獎一樣，為促進相關產業發展，大陸近年積極推進影視類別獎項、交流平台的品牌打造。

《新京報》報導，近日2020年上海電視節白玉蘭獎啟動節目徵集後，曝光最新一期電視劇、紀錄片、動畫片、綜藝節目等四大板塊的徵集規定，相較往年，本屆最大的變化就是將網劇納入評獎範圍。

按照白玉蘭獎電視劇徵集規定，共分為「中國電視劇」、「海外電視劇」兩類。其中規定對中國電視劇的定義，為「在中國（含港澳台地區）製作和播出的電視劇」，節目一經報名，即視為參加該類別所有獎項評選；海外電視劇部分，則僅分為海外電視劇（長）獎項、海外電視劇（短）獎項兩種。

2004年第十屆上海電視節白玉蘭獎頒獎中，台灣製作人、演員林明遠，曾以《我倆沒有明天》獲選最佳男演員，台灣紀錄片《書包里的秘密》則於2008年第十四屆，獲選最佳亞洲紀錄片獎項。往年，台灣亦有不少藝人出席參加上海電視節活動。

第26屆上海電視節，將於2020年6月8日至12日舉行。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼2020上海電視節電視劇類別獎項節目徵集規定。（圖／取自新京報）

▲▼2020上海電視節電視劇類別獎項節目徵集規定。（圖／取自新京報）

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