《穿越火線》拍網劇邀鹿唅主演　選角條件「會演還要會玩」

▲《穿越火線》以虛構的全球兩大傭兵集團之間對決為遊戲主軸。（圖／翻攝穿越火線官網）

記者魏有德／綜合報導

第一人稱射擊遊戲（FPS）《穿越火線》日前被大陸網友曝光將拍攝網劇，並由鹿唅擔綱主角。陸媒近日也證實鹿唅已簽訂合約，將聯手《流浪地球》男主角屈處蕭共同演出。此前，《穿越火線》曾在成都公開選角，試鏡條件除了演技，還強調演員得要會玩，使網劇高度還原遊戲特色。

▲微博網友爆料鹿唅將出演遊戲IP《穿越火線》網劇。（圖／翻攝騰訊網）

《騰訊一線》報導，該爆料人發佈的圖片中還有該片的選角海報，並透露導演為曾經執導金城武、周冬雨主演電影《喜歡你》的許宏宇。消息一出，鹿唅的「鮮肉」形象出演動作射擊遊戲網劇主角，同時引起網友議論紛紛。

網友認為，以鹿唅的形象不太適合出演硬漢類型的角色，也有人抱持樂觀，認為鹿唅的粉絲多為女性，可以替遊戲爭取更多女玩家，增加遊戲內的互動。

此外，《穿越火線》不同於傳統選角方式，將試鏡活動辦在成都「騰訊TGC2019數位文創節」會場上。演員考核主要分為體驗槍戰動線來評估槍戰動作戲及特定場景題目讓演員自由發揮來考驗演技。

▲大陸當紅明星鹿唅。（圖／達志影像）

另類選角除了製造話題外，「演得好也要會玩」的選角考量也成為另一焦點。為了還原遊戲動作、場景，將遊戲IP忠實呈現，試鏡場地選在遊戲展會會場的目的也是可以更加方便找到熟悉內容的玩家出演。

《穿越火線》是由韓國遊戲公司Smile Gate開發，由騰訊代理引進大陸的第一人稱射擊遊戲。以虛構的全球兩大傭兵集團Global Risk和Black List之間對決為遊戲主軸。遊戲中有團隊模式、戰隊賽、爆破模式、幽靈模式等遊戲方式，曾被大陸國家體育總局評選為2016年中國最具有影響力FPS類電競項目。



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