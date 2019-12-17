聯合國女員工控訴高官「抓屁股強吻」　自己反遭解僱

▲勞雷斯（右）否認性騷擾指控。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

聯合國愛滋病聯合規劃署（UNAIDS）政策顧問布羅斯特倫（Martina Brostrom）去年公開指控，她受到聯合國助理秘書長性騷擾，遭強吻又抓屁股，長官還要求她不要發聲。如今她表示自己被開除，原因是組織要報復她提出性騷擾指控。

CNN報導，布羅斯特倫去年3月揭露，已離任的助理秘書長勞雷斯（Luiz Loures）2015年時不當觸摸與強吻她，上司還試圖說服她不要提告。她近期表示由於受到報復，聯合國在13日開除她，自己沒有犯下任何違反規則的行為，「這就是聯合國對舉報騷擾者的女性所做的，只想把我趕出組織。」

聯合國愛滋病規劃署並未證實解僱布羅斯特倫，但經過獨立調查後，發現兩名工作人員濫用組織的資金與資源，還參與包含不當性行為的活動，兩人都被開除。該單位發言人巴頓諾特（Sophie Barton-Knott）說，針對員工進行的調查，與布羅斯特倫提出的性騷擾指控無關，「任何關於報復的主當，都缺乏根據且具有誤導性。」

UNAIDS Whistleblower Martina Brostrom Fired for Alleged Sexual and Financial Misconduct After Accusing Senior Director of Sexual Harassment https://t.co/83MeLS2EwD pic.twitter.com/1SvEJh1kaJ — BCNN1 (@bcnn1) December 17, 2019

勞雷斯也曾是UNAIDS的副執行主任，他否認所有指控。聯合國一項內部調查已排除勞雷斯在布羅斯特倫的案子中有不當行為，不過女方公開發聲後，調查又重新展開，目前仍在繼續進行。

CNN報導布羅斯特倫的案件時，曾採訪另外兩名女性，她們也提到自己受到勞雷斯類似的侵犯。

據了解，勞雷斯面臨公開指控前，2016年3月便要求執行一項不當行為的調查，受到指責的正是布羅斯特倫的夥伴。布羅斯特倫表示，她遲遲等到2016年11月才提出投訴，是因為害怕遭遇報復。

CNN今年獲得一份初步調查的文件，指控布羅斯特倫與同事濫用開銷，還誤用聯合國的電子郵件與財產，從事在私人的關係上。一名內部負責監督的主任說，這種行為可能讓UNAIDS的名聲敗壞。

布羅斯特倫則表示，她不明白勞雷斯怎能逃過責任，而她自己反倒被指控不檢點，「如果他們說的是與UNAIDS的同事有關係，那個人是我孩子的父親，是與我生活至今，我人生中的伴侶，我不懂這是什麼不當行為。」