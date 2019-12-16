做中國發財夢…他揭曾遭「13%大陸客戶」翻臉不認！看清醒來：想站著掙錢

▲波特王日前和總統蔡英文合拍影片，意外引發爭議。（圖／翻攝波特王臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

知名網紅「波特王」日前與總統蔡英文合拍影片，卻因為片中提及「總統」2字，引來大陸合作方不滿，對方不但發出聲明譴責，更直接解除合約，事件引發熱論。對此，曾多次與大陸廠商合作過的網紅「鬼才阿水」特地發文力挺台灣創作者，「如果你的文明是要讓我卑躬屈膝，那我要讓你看見野蠻的驕傲。」

鬼才阿水在臉書粉絲專頁「鬼才阿水Awater」發文，開頭就直呼，「如果你的文明是要讓我卑躬屈膝，那我要讓你看見野蠻的驕傲」，說他退伍後創業開影像工作室，當時承接的案子中，有不少大陸客戶的案子，「承接語言相同的客戶，加上人口龐大的母數，這塊市場必然是我將來維生的主軸，身旁人人都說，能夠前進中國市場才有錢途。」

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本來這樣想的他，卻在文中大嘆「但我說了，我真的錯了」，因為大陸客戶的狀況實在太多，「翻臉不認人、違背契約精神、談好的內容受到政策的改變拍攝付之一炬，沒收到尾款，如果換算成我所執行的中國客戶數量來看，出狀況的竟然高達13%之多」，換成台灣廠商，雖然也會有這些事，但比例不會超過4%。

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▲因為影片，大陸合作方和波特王將解約。（圖／翻攝波特王臉書）

鬼才阿水於是乾脆放棄看似案子量和預算都比較高的大陸客戶，改全心經營台灣客戶，反而獲得能賴以為生的案量跟案子，「我不再需要為此搞到我精神耗弱，每天都在焦慮中處理未知的麻煩。」「我只希望完成我的工作後，能夠收到我應拿的款項。」

「不知道還有多少人記得，2016年周子瑜被道歉事件？」鬼才阿水說這件事讓他醒了，並提到台灣藝人頻遭大陸封殺，「終歸一句，我大中國說了算。」不過現在的網紅、KOL多靠自身本事起家，波特王更是靠台灣觀眾和事業體就能生存，「或許有一群人靠著抹滅自己國家的存在，絕口不談台灣的事情，藉此在中國能夠有所生存。」「但那是你的選擇，錢能買到你的靈魂，不是我們的。」

最後他不諱言，去年離開他創立的公司後，接到各方工作邀約，光是找他去大陸常駐的工作就有3個，更開出超過百萬年薪條件，「當我聽著中國未來發展的前景，聽著未來收入的提升，我心裡不是完全沒心動，但要我選擇拋棄名為台灣的故鄉，對其受打壓的一切都當沒看見、沒聽見、不清楚、我辦不到。」「我只想要站著，還把錢給掙了。你喜歡跪著掙錢，那你去吧，別找我。」

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