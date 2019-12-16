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波特王百萬粉微博蒸發！　財經網美點破「大陸廠商退縮主因」：背景不夠強啦

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▲波特王與蔡英文合作。（圖／翻攝YouTube／波特王 Potter King）

▲波特王稱呼蔡英文「總統」引起大陸合作方不滿。（圖／翻攝YouTube／波特王 Potter King）

記者黃可昀／綜合報導

波特王與總統蔡英文合拍的影片曝光後，雖然吸引很多粉絲討論和分享，但也引來大陸合作方不滿，直接更改微博的密碼並解除合約，害波特王的百萬粉絲帳號一夕間被端走，一切只因他在影片中稱呼蔡英文為「總統」。對此，財經網美胡采蘋也發表了自己看法，她認為關鍵在於「你合作方背景不夠強啦！」

胡采蘋表示，接下來可能會出現一波批評直指波特王「害慘合作夥伴、害合作夥伴賠錢、不懂中國民情害死合作方」，不過，她認為根本原因就是合作方背景不夠強，「背景強的人立刻啟動網路清洗了，波特王像是從來不存在過一樣」，還舉例先前NBA、孫宇晨、華爾街見聞等等爭議事件，現在幾乎都被網友淡忘，「背景不強還敢在中國做生意，被整倒也不會只是因為台獨啦。」

請繼續往下閱讀...

▲▼胡采蘋點出大陸廠商退縮原因。（圖／翻攝自FB／Emmy Hu）

▲胡采蘋PO文直指大陸合作方背景不夠強才退縮。（圖／翻攝自FB／Emmy Hu）

據了解，事件曝光後，網友發現大陸廠商「徐州自由自在網路科技公司」（papitube）的幕後老闆就是大陸第一網紅「Papi醬」，以及Angelababy的經紀人「楊銘」。papitube已在15日晚間發出聲明，證實即刻與波特王解除合約，並表達對波特王的強烈譴責，「papitube嚴厲斥責任何有損國家榮譽的言行，堅持一個中國原則，捍衛國家主權。」

總統蔡英文16日受訪被問到此事時，她回應「非常遺憾」，被稱呼台灣總統是一件很自然且正常的事，也覺得在影片中被撩的橋段沒什麼不妥，畢竟台灣是個自由民主的體系，papitube的決定對於台灣社會與創作者是很大的打擊，讓年輕人實在難以接受。

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