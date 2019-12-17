港警：「修例風波」已拘捕6105人：暴力隨時可能復燃

▲香港1215和你CHRISTMAS SHOP。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

香港警方16日下午指出，自從修例風波發生至今，香港警方共拘捕6105人，檢控978人，大部分調查仍在進行中，15日的事件中共拘捕31人，逾半為學生，情況堪憂。警察公共關係科高級警司江永祥表示，若有人意圖利用心智不成熟的年輕人進行違法行為以達目的，此等行為相當卑劣。

根據香港政府新聞網，警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，自10月起，警方接到逾1,200宗報案，涉及897個地點遭破壞，警方有責任嚴正執法，巿民也應向警方提供資料，追究暴力行為，共建法治社會。他形容，暴力行為有如山火死灰，隨時可能復燃，燒毀香港。

郭嘉銓指出，其中，在沙田新城市廣場，有示威者闖入酒樓破壞、打碎商場欄杆玻璃，並從高處投擲雜物，罔顧市民安全。此外，有示威者跟巿民爭執，更向路人面部噴漆、指罵懷疑拍攝示威者照片的路人，甚至搶去她的手機。在九龍灣德福廣場，有示威者走到目標餐廳和店鋪，要求顧客離開，又在外牆塗鴉。

▲香港1215和你CHRISTMAS SHOP。（圖／路透）

江永祥則表示，過去一星期，警方在行動中共拘捕99人，包括72男27女，年齡介乎12至54歲。昨日被捕的31人中，17人是學生。這批被捕人士涉及罪名包括非法集結、導致相當可能會危害生命或財產的爆炸、藏有攻擊性武器、藏有可作非法用途工具、傷人等。

香港有網民15日在本港多區商場發起「和你CHRISTMAS SHOP」活動，呼籲市民到多區商場「逛街」，最終引起多場衝突，並有多人被捕。

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