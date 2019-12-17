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港籍嫌犯前往澳門落網　張建宗：國家行使司法權絕對合理

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▲▼港珠澳大橋。（圖／CFP）

▲港珠澳大橋。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

香港一名男子因走私手機被通緝7年，13日由港珠澳大橋前往澳門，卻在經過安全檢查站時被扣查並失聯。香港署理行政長官張建宗17日指出，根據屬地原則，每個地方在其水域、所屬範圍均可行使司法管轄權，「國家行使司法權，這是絕對合理亦合法。」

張建宗17日上午出席行政會議前會見媒體，有媒體提問，大陸公安在東人工島設立安檢站是否違反「三地三檢」原則？以及是否向大陸了解這個安排是否成為常態？香港政府又會如何協助這位港人？

張建宗表示，有關當事人，入境處和駐粵辦已經聯絡了有關方面並已跟進事件，由於私隱，不方便透露實際詳情，但已與家人接觸。

張建宗說，「三地三檢」是指三地通關安排，而根據屬地原則，每個地方在其水域、所屬範圍均可行使司法管轄權，兩種概念不應混淆，此外，安檢站是臨時性質，因為澳門有領導人去訪問，是數天的事；澳門當局也說這是臨時安排，「大家不要過份演繹這件事。」

▲▼港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓。（圖／翻攝中新網）

▲港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓。（圖／翻攝中新網）

所謂的「三地三檢」，指的是大陸、香港和澳門3個地方各自進行其旅客的安檢工作。香港一名男子13日由港珠澳大橋去澳門，卻在經過東人工島安全檢查站時被扣查，傳訊息給兒子後就失聯。香港入境處15日證實有接獲求助。珠海公安16日回應，該男子7年前涉走私手機被通緝，已移交給辦案單位處理。

►失聯港男搭巴士去澳門被抓！　珠海公安證實：涉走私手機「7年前被通緝」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

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