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港示威者多區「和你Shop」！警方：共拘16人　2男警受傷

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▲▼香港1215和你CHRISTMAS SHOP。（圖／路透）

▲香港網友15日發起「和你CHRISTMAS SHOP」活動。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港示威活動至今半年，有網民15日在本港多區商場發起「和你CHRISTMAS SHOP」活動，呼籲市民到多區商場「逛街」，最終引起多場衝突，並有多人被捕。警方表示，目前共有16人被逮捕；期間共有2位警務人員受傷，隨後送醫治療。

據《星島日報》報導，警方表示，下午有約100名示威者在牛頭角偉業街33號一帶聚集及破壞店鋪。警員接報到場進行驅散及拘捕行動，期間共拘捕2名男子及2名女子。被捕人士年齡在15至32歲之間，涉嫌非法集結、藏有工具可作非法用途、襲警及普通襲擊。

目前，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第二隊及第五隊跟進，正扣留調查被捕人士。此外，事件中有1名男警務人員受傷，清醒被送往聯合醫院治療。

▲▼香港1215和你CHRISTMAS SHOP。（圖／路透）

▲警方拘捕16人。（圖／路透）

另外，警方又表示，下午還有約200名示威者在沙田正街一帶街道及商場聚集及破壞店鋪。警方接報到場進行驅散及拘捕行動，共拘捕10名男子及2名女子。他們年齡在14至27歲之間，涉嫌非法集結、刑事毀壞、在公眾地方管有攻擊性武器及襲警，交由沙田警區重案組第一隊跟進，現正被扣留調查。事件中也有1名男警務人員受傷，清醒被送往威爾斯親王醫院救治。

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