香港示威超半年「各行業無一倖免」！TVB將裁員350人...年底前通知員工

▲香港示威超過半年，各行業無一倖免。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

香港電視廣播有限公司（無綫電視）行政總裁李寶安向員工發信，指出香港示威衝突超過半年，各行業無一倖免，因此公司需重組部分業務流程，以增加成本效益，現有約3500位員工，將會裁減一成員工（約350人）。

綜合港媒報導，信件稱，香港示威衝突事件持續超過半年，重創旅遊、飲食及零售市道，經濟衰退已成定局，各行各業，包括廣告、電視、報章及媒體將無一倖免，不過最令人擔心的是香港前景不明朗，社會事件未有平息跡象，無法估計社會何時恢復秩序和經濟復甦。

信件表示，所有企業面對嚴峻情況都有責任採取措施，令公司營運得以持續發展及保存主要動力，因此需要重組部分業務流程，以增加成本效益；公司不包括藝員，現在約有3500位員工，將會有有約一成人手受到影響，最快在年底前通知受影響員工，按法例賠償代通知金等，同時會發放特別酬金。

不過，信件還說，不受影響的同事將可享有平均為半個月的本年度酌情花紅，獲晉升的同事則會按其表現獲薪金加幅。此外，信件還澄清，早前指無綫電視將裁減近千名員工為不實內容，特別是收視方面，李寶安指過去半年由於觀眾留在家中，令無綫節目之收視上升，而無綫新聞收視上升趨勢更是明顯。

另一方面，《星島日報》報導，2011年陳國強與王雪紅合組的財團入主TVB，其中陳國強持有TVB股權6%，王雪紅則持有超過10%，現在傳出陳國強決定將股權悉數出售，並最快在明年1月退任董事局主席等所有董事會職務，對此王雪紅回應，這個要去問陳文琦。

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