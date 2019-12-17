張建宗：受習近平肯定感到鼓舞　全面落實一國兩制嚴正執法

▲香港特區政務司司長張建宗。（圖／翻攝《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

香港署理行政長官張建宗17日上午會見媒體時指出，對於大陸國家主席習近平和國務院總理李克強對港府工作肯定，表示衷心感謝，並且感到鼓舞。他強調，政府將一如既往，全面落實一國兩制、嚴正執法，除了止暴制亂外，也要抓緊社會的深層次矛盾著力解決。

根據《香港01》，張建宗強調，香港是自回歸最嚴竣、複雜的一年，各種壓力和困難，可以說是前所未有，政府將竭盡所能、團結一致，穩定社會和回復平靜。此外他也提到，習近平呼籲社會各階層協作，一起向暴力說不。

根據香港政府新聞網，特首林鄭月娥16日在北京向大陸國家主席習近平述職。習近平表示，中央充分肯定林鄭月娥在香港非常時期顯現出的勇氣和擔當，會繼續堅定支持她帶領香港特別行政區政府依法施政。

習近平在會面中表示，今年是香港回歸祖國以來局面最為嚴峻複雜的一年。面對各種困難和壓力，林鄭月娥能夠堅守「一國兩制」原則底線，依法施政、克盡職守，做了大量艱苦工作。

此外，林鄭月娥也向大陸國務院總理李克強述職，李克強指出，修訂《逃犯條例》風波延續至今，對香港社會造成多方面損害，中央政府將一如既往，堅定貫徹「一國兩制」方針；堅定支持林鄭月娥和特區政府依法施政；堅定不移維護香港長期繁榮穩定。

李克強表示，面對當前困境，特區政府要繼續努力，依法止暴制亂、恢復秩序，並抓緊研究香港經濟社會發展當中一系列深層次矛盾問題，維護香港長期繁榮穩定。

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