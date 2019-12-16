蘇揆點名天地不容死刑該執行　小燈泡命案將於大選前宣判





▲王景玉對鑑定人說，「沒辦法，我就是總統命」。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

遭行政院長蘇貞昌點名「天地不容、死刑定讞該執行」的女童小燈泡命案，高等法院16日更一審再度開庭審理，這次傳喚鑑定人、警察大學犯罪防治系教授沈勝昂交互詰問。沈勝昂指出，7月份到10月份間，與兇手王景玉面談5次，做了8次測驗，鑑定結果認為，王男病情嚴重，若出獄回家、沒人監控服藥之下，可以預期會再出現失控情形。法院排定下次言詞辯論，倘順利辯結，本案將於大選前宣判。

本案發生於2016年3月28日上午11點左右，有精神疾病、毒品前科的王男（36歲），先到大賣場買了做案的剁骨菜刀，而後騎機車在內湖區隨機找尋作案目標。當時將滿4歲的劉姓女童小燈泡騎著腳踏車，與母親王婉諭一同要到捷運站接外公。王男在母親王婉諭面前，自後方接近小燈泡，並持菜刀朝小燈泡頸部猛砍，小燈泡身首分離、當場死亡，王男隨即被附近民眾制伏。

案發後震驚社會，但因王男精神疾病的關係，一審士林地院審理後，認定他罹患思覺失調症，依照兩公約法的規定，因此判處無期徒刑。案經上訴，高院二審合議庭則認為，王男行為時因為受到思覺失調症影響，辨識能力顯著降低，符合刑法第19條第2項減刑的規定，因此不判處死刑，仍處無期徒刑。

案經撤銷發回，高院更一審16日再度開庭審理。更一審法院除維持先前囑託鑑定的台北榮總精神部主治醫師劉英杰、台大醫院精神醫學部主任吳建昌等2名醫師外，也請求警大犯罪防治系教授沈勝昂鑑定團隊進行補充鑑定，高院16日傳喚沈勝昂出庭應訊。

沈勝昂出庭時表示，王男的妄想病症穩定出現，若出獄回家沒人監控服藥之下，出現失控情形可以預期。沈勝昂還說，王男知道最近要總統大選，他也妄想自己是總統，但問他總統要有什麼能力，智力測驗低於常人的王男無法具體回答，還任性地說「沒辦法，我就是總統命」。

高院已經排定12月24日的庭期進行言詞辯論，倘順利辯論終結，預計本案將於總統大選前宣判。由於行政院長蘇貞昌點名，本案兇手罪惡天地不容，死刑定讞就該執行，屆時本案是否判死，可能會產生部分政治影響力。