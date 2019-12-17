快訊／「台北市長選舉無效」訴訟　丁守中敗訴確定

▲丁守中選舉無效官司，敗訴確定。（圖／記者張凱喨攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨台北市長候選人丁守中提選舉無效訴訟，一審敗訴後上訴第二審，高等法院經過5個月的審理後，於17日二審宣判。高院仍認定台北市長選舉有效，駁回丁守中請求，丁敗訴確定，台北市長選舉紛爭就此落幕。

去年11月24日的九合一大選中，台北市長競爭激烈，最後國民黨候選人丁守中以3252票的差距落選。丁守中認為投票過程中有諸多疏失，聲請重新驗票，並繳交保證金428萬餘元，驗票最後結果確認丁守中獲得57萬7096票，當選的柯文哲獲58萬663票，2人差距擴大為3567票。

丁守中隨即提出選舉無效之訴，控告中央選舉委員會、台北市選委會等單位，包含「一邊開票、一邊投票」、「棄姚保柯」的「棄保效應」等等選務違法失職亂象，要求重新投票。一審台北地院審理後，判決丁守中敗訴，丁守中上訴二審。

由於本案依照《公職人員選舉罷免法》規定，全案上訴高院後，要在6個月內審結，且二審宣判即確定，不得再上訴第三審。因此丁守中上訴後，不論勝敗均看高等法院二審的判決。

高院於17日上午11時宣判，仍維持一審的見解，駁回丁守中上訴，丁敗訴確定。丁守中也到場聆聽宣判，稍晚他將親自發表聲明。

