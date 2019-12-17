七星煤礦大爆炸49名礦工罹難　誤送52具棺材「竟補滿變死52人」

▲劉川裕表示，民間習俗「棺材送出來不能再送回去」。（示意圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

基隆七堵「七星煤礦」民國60年發生大爆炸，不幸造成52人不幸罹難。探險作家劉川裕透露，當時49名礦工罹難，但棺材店老闆送來52具棺材，沒想到之後又發生坍塌，壓死3名救難人員，「莫名其妙把棺材數補滿，非常離奇。」

劉川裕近日在《新聞挖挖挖》節目表示，當時災變死了52人，但其實一開始不是這些人數。他指出，其中一名礦工是礦工的小孩，因爸爸之前挖煤礦受傷，小孩10多歲代替爸爸進去挖煤礦；爸爸後來好像幫人做外燴、辦桌等一些小生意。

劉川裕說，災變當天，這名小孩本來要進去煤礦了；他爸爸突然跑過來說，因接了一個辦桌不夠人，叫兒子幫忙，「你今天來幫我、你今天就不要進去了」，臨時叫走兒子。

▼基隆七堵「七星煤礦」民國60年發生大爆炸，不幸造成52人不幸罹難。（達志／示意圖）

劉川裕指出，沒想到小孩才走沒多久，就發生爆炸坍塌死了49人，裡頭礦工全部罹難；礦工老闆請人帶棺材過來辦後事，明明訂了49具，棺材店老闆不曉得聽錯還是怎樣，送了52具過來，他們算一算不對啊，怎麼多送了三具？

劉川裕表示，民間習俗「棺材送出來不能再送回去」，他們正在吵不知道怎麼辦的時候，沒想到又一陣坍塌壓死三名救難人員，「結果莫名其妙把棺材數補滿，非常離奇的案子。」主持人鄭弘儀聽完直呼「好可怕喔。」

其實這起重大礦災發生在民國60年12月，劉川裕口中的小孩就是「礦工兒子教育基金會」的董事長蔡合城。蔡也曾經接受過媒體訪問，談到這起悲痛的往事，當時他13歲。

▼蔡合城曾回到事發地談起悲痛往事。（圖／東森新聞）



蔡合城說，災變當天，他和爸爸共51人下去挖煤礦，他突然發抖說「爸爸，大難臨頭」；上午9時半左右，隔壁親戚打給爸爸，叫爸爸出來辦酒席。

蔡合城表示，他把畚箕、鋤頭放在牆角，和爸爸搭煤車最後一個車廂到坑口，10時25分，「我的右腳踩到地上，左腳還在車上，砰一聲！整個坑口塌下來不見。」

「我就一直發抖」，蔡合城指出，坑底49名礦工都走了，「我差10秒鐘就走掉了」。談到「52具棺材」一事，他說，沒有一個棺材店老闆敢把多的三具空棺收回去，結果救難隊下去拖屍體，救難第三天又壓死三個人，「剛好52具屍體、52具棺材。」

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