　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

七星煤礦大爆炸49名礦工罹難　誤送52具棺材「竟補滿變死52人」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼葬禮，棺材，喪禮，相驗，死亡。（圖／視覺中國）

▲劉川裕表示，民間習俗「棺材送出來不能再送回去」。（示意圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

基隆七堵「七星煤礦」民國60年發生大爆炸，不幸造成52人不幸罹難。探險作家劉川裕透露，當時49名礦工罹難，但棺材店老闆送來52具棺材，沒想到之後又發生坍塌，壓死3名救難人員，「莫名其妙把棺材數補滿，非常離奇。」

劉川裕近日在《新聞挖挖挖》節目表示，當時災變死了52人，但其實一開始不是這些人數。他指出，其中一名礦工是礦工的小孩，因爸爸之前挖煤礦受傷，小孩10多歲代替爸爸進去挖煤礦；爸爸後來好像幫人做外燴、辦桌等一些小生意。

劉川裕說，災變當天，這名小孩本來要進去煤礦了；他爸爸突然跑過來說，因接了一個辦桌不夠人，叫兒子幫忙，「你今天來幫我、你今天就不要進去了」，臨時叫走兒子。

▼基隆七堵「七星煤礦」民國60年發生大爆炸，不幸造成52人不幸罹難。（達志／示意圖）

採礦示意圖。(圖／達志示意圖)

劉川裕指出，沒想到小孩才走沒多久，就發生爆炸坍塌死了49人，裡頭礦工全部罹難；礦工老闆請人帶棺材過來辦後事，明明訂了49具，棺材店老闆不曉得聽錯還是怎樣，送了52具過來，他們算一算不對啊，怎麼多送了三具？

劉川裕表示，民間習俗「棺材送出來不能再送回去」，他們正在吵不知道怎麼辦的時候，沒想到又一陣坍塌壓死三名救難人員，「結果莫名其妙把棺材數補滿，非常離奇的案子。」主持人鄭弘儀聽完直呼「好可怕喔。」

其實這起重大礦災發生在民國60年12月，劉川裕口中的小孩就是「礦工兒子教育基金會」的董事長蔡合城。蔡也曾經接受過媒體訪問，談到這起悲痛的往事，當時他13歲。

▼蔡合城曾回到事發地談起悲痛往事。（圖／東森新聞）

礦工兒子教育基金會董事長蔡合城。（圖／東森新聞）

蔡合城說，災變當天，他和爸爸共51人下去挖煤礦，他突然發抖說「爸爸，大難臨頭」；上午9時半左右，隔壁親戚打給爸爸，叫爸爸出來辦酒席。

蔡合城表示，他把畚箕、鋤頭放在牆角，和爸爸搭煤車最後一個車廂到坑口，10時25分，「我的右腳踩到地上，左腳還在車上，砰一聲！整個坑口塌下來不見。」

「我就一直發抖」，蔡合城指出，坑底49名礦工都走了，「我差10秒鐘就走掉了」。談到「52具棺材」一事，他說，沒有一個棺材店老闆敢把多的三具空棺收回去，結果救難隊下去拖屍體，救難第三天又壓死三個人，「剛好52具屍體、52具棺材。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
七星煤礦大爆炸49礦工罹難　誤送52具棺材竟「離奇補滿」
被瑪莎拉蒂撞上！機車男聽「奇葩15字」放他走　網愣住：慘了
整理遺物驚見「季芹頭髮遮點」黑歷史　網曝「少男回憶」還有她
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚險！妙齡女當面跳愛河　帥警跳下「鬼門關前拉一把」

高雄妙齡正妹「墜入愛河」！3警跟著跳下拉起　上銬用擔架抬走

七星煤礦大爆炸49名礦工罹難　誤送52具棺材「竟補滿變死52人」

板橋黑衣男深夜持刀碎念「北山歡迎你」　隨手割機車坐墊嚇壞路人

國道火燒車！休旅急煞閃工地　「3車連撞」燒毀淪廢鐵

台南水泥車猛衝600m！輾撞7車釀5傷…男騎士捲入車底「卡輪胎」慘死

影／中和人孔蓋氣爆「噴飛6層樓」！2工人遭砸送醫…驚悚3秒曝光

快訊／台中驚傳一氧化碳中毒！12歲男童無呼吸心跳　4人送醫

女友墮胎子宮大出血！渣男求婚失敗「舉槍性侵」…超慘下場出爐

快訊／淡水驚傳1歲女童溺水！泳池昏迷…外公嚇壞緊急CPR

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

獨立式包廂睡覺、豪華電競設備　法國宅男體驗網咖喊：想搬進去

新北耶誕城／ 鄧紫棋連來2年壓軸登場！　《光年之外》、《句號》超穩LIVE根本吃CD

聯訪中同框韓國瑜「特勤吳彥祖」　她邊指揮邊換拍照角度：快點！

怕女兒近視！爸嚴格控管看電視時間　她超機靈趴窗戶...吃零食配鄰居卡通

波特王「百萬人帳號」被端走！　拍片合體蔡英文…慘遭陸解約

驚險！妙齡女當面跳愛河　帥警跳下「鬼門關前拉一把」

高雄妙齡正妹「墜入愛河」！3警跟著跳下拉起　上銬用擔架抬走

七星煤礦大爆炸49名礦工罹難　誤送52具棺材「竟補滿變死52人」

板橋黑衣男深夜持刀碎念「北山歡迎你」　隨手割機車坐墊嚇壞路人

國道火燒車！休旅急煞閃工地　「3車連撞」燒毀淪廢鐵

台南水泥車猛衝600m！輾撞7車釀5傷…男騎士捲入車底「卡輪胎」慘死

影／中和人孔蓋氣爆「噴飛6層樓」！2工人遭砸送醫…驚悚3秒曝光

快訊／台中驚傳一氧化碳中毒！12歲男童無呼吸心跳　4人送醫

女友墮胎子宮大出血！渣男求婚失敗「舉槍性侵」…超慘下場出爐

快訊／淡水驚傳1歲女童溺水！泳池昏迷…外公嚇壞緊急CPR

預告與何庭歡直播　館長：韓國瑜本人要來我也不讓他來！

新台幣早盤升逾1角　最高來到30.135元兌1美元

台北車站旁藏寶地　風水師驚爆：載銀載金千萬年

永福創校104年校慶一起做公益　從運動與閱讀形塑好品格！

波特王超慘虧損曝光！7年心血掰了　陸公司「14兆重量級靠山起底」…爆神秘背景

宋仲基確定離開朴寶劍公司！　遭爆「決定和IU當同事」…對方1hr內光速回應

賈西亞拒絕釀酒人3年合約　改簽2年2000萬另有考量

驚險！妙齡女當面跳愛河　帥警跳下「鬼門關前拉一把」

偷可樂遭反鎖「助跑撞門失敗」　傻男滅火器猛砸3下逃出

5種食物幫「大腦凍齡」　不只有深海魚，零食也能補腦！

基隆襲臀狼！　騎樓見女子彎腰　他靠過去順勢摸屁屁

社會熱門新聞

七星災變49名礦工罹難　誤送52具棺材竟補滿變死52人

台南水泥車猛衝600m！男騎士「卡輪胎」慘死

「教父」徒孫捲6億　黑白道爭搶2500萬花紅

國道3車閃工地急煞連撞　燒毀淪廢鐵

即／台中驚傳一氧化碳中毒　12歲童OHCA

女友墮胎子宮大出血！渣男竟提槍性侵

板橋黑衣男持刀晃　碎念「我北山的」

中和人孔蓋氣爆　噴飛6層樓

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

大眼警花擋屁孩　慘遭毆成「黑輪」

即／疑賣屋糾紛　屋主持刀傷女房仲後墜15樓亡

2女機車雙載捲大車輪下釀1死1 傷

即／淡水驚傳1歲女童溺水！外公緊急CPR

即／義守大學一女學生墜樓　全身多處骨折亡

更多熱門

相關新聞

高凌風落髮修心：西醫都是屁！

高凌風落髮修心：西醫都是屁！

高凌風日前被診斷出可能罹患血癌，但他堅持出院採用民俗療法治療，好友蔡合城昨(18日)透露他已落髮休心，他也自信的表示現在病情好轉，更痛批「西醫都是屁」，前妻金友莊(小金)為此怒言：「他不管自己健康、不負責任的做法，讓人不齒。」

關鍵字：

七星煤礦七星礦災蔡合城

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

手機被撿到警局！女大生認領結局超展開

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

12歲童家中房門反鎖亡！入殮時滿背瘀青

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

12/30前輸入優惠碼　6塊麥克雞塊買一送一

醫院搞錯血型…34歲二胎媽產後16F跳下

涉掏空遠航22億　張綱維藏錢處曝光

被瑪莎拉蒂撞上！機車男放他走　網愣：慘了

單身女腹痛送醫　嬰兒滑出才知懷孕

濁水溪捕獲大白蛇　韓粉：雲林出總統

準爆了！和12星座「吵架怎麼和好」天蠍你惹不起

淚海！高以翔媽媽：你是我的天使

高爾宣深夜突PO「告別作」！洩爆紅痛苦：內在生了病

更多

最夯影音

更多
塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？
高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面