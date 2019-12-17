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張綱維爆「掏空遠航22億」藏錢處曝光　編造假債權遭法官打臉

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圖、文／鏡週刊

遠航停飛風暴持續擴大！本刊掌握，檢調緊急將遠航董事長張綱維限制出境，可能與遠航遭掏空有關。遠航向合庫貸款的22億元，被張綱維私挪至樺壹公司，民航局查核發現後開罰，張綱維卻涉嫌偽造假債權，把私挪鉅款變成重整代墊款，也就是遠航欠他個人的債務。

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 ▲遠航無預警停飛又申請復飛引起關注，台北地檢署在本月13日將董事長張綱維約談後限制出境，可能與他涉嫌掏空遠航22億元證據浮現有關。（圖／鏡週刊提供，下同）

此外，民航局發現遠航挪用22億元有財務風險，好心發文提醒放款的合庫銀行注意，未料，肩負金融風險監管重責的金管會竟然行文合庫，要求不必理會民航局來文，加上交通部罔顧乘客權益，准予遠航取回7千多萬元機票信託款，讓官商醜態因遠航停飛一一現形。

遠航12日突然宣布停飛，董事長張綱維一度失聯，上千名員工措手不及，隔天張綱維卻稱是烏龍，還要員工堅守崗位。

12月12日，遠航無預警宣布隔日停飛，董事長張綱維失聯並留下遺書稱遭詐騙，上千名員工及銀行團措手不及，13日上午，張綱維卻突然現身記者會改稱烏龍，還稱挹注遠航的10億元資金已到位且申請復飛，遭各界痛批把民眾飛安權益當兒戲，台北地檢署當晚立刻將他約談到案並限制出境。

知情人士透露，檢調緊急限制張綱維出境，除了停飛問題外，最主要的原因是他涉嫌掏空遠航22億元，隨時有可能引爆。

合作金庫是遠航最大債權銀行，融資金額達22億元，遠航停飛消息傳出時，合庫高層氣得跳腳，大罵遠航不負責任。

該人士說，遠航重整成功後向合作金庫借貸高達22億元，但張綱維竟以防債權人追債為由，在2016年7月私挪該筆款項至他個人名下的樺壹租賃公司，3年多來遲遲無法回補，民航局派出財務專家稽查，認為嚴重影響營運，有財務風險缺失，多次裁罰 。

沒想到張綱維為了符合民航局的查核，不僅將樺壹等公司旗下長期滯銷的淡水「小坪頂」爛尾樓轉售給遠航，充作合作金庫貸款的擔保品，還涉嫌偽造債權關係，把私挪款硬拗成替遠航重整的代墊款，明顯涉嫌掏空。

最高行政法院判決指出，遠航稱向合庫借貸的22億元是張綱維名下的樺壹公司代遠航重整所償還的款項，明顯與遠航財報不符，疑偽造假債權掩飾私挪22億元。

對於張綱維涉掏空遠航22億元，遠航表示，張綱維絕無涉及不法，財報均如實記載，相關資金亦屬關係企業間的正常調度。此外，交通部也說，信託基金取回一半是在去年底林佳龍上台前核定，因遠航提出購置新機等需求，仍以確保乘客權益為優先，並未違背基金設置目的，至於遠航停飛事實在短期不會改變。

遠航抗罰的行政訴訟一、二審接連敗訴，後來改口辯稱，該筆款項是樺壹公司替遠航墊付的重整債務款，堅稱遠航並無財務缺失。只是，遠航重整期間的財報顯示，張綱維向合庫借來的22億元營運資金，全部委託樺壹公司代管，遠航是「債權人」，樺壹則是「債務人」，且有向樺壹收取利息，這也是遠航過去財報揭露的內容及對民航局的一貫說法。

遠航萬萬沒想到，為了打贏區區幾百萬元罰款的行政訴訟，張綱維卻改變說法，樺壹神奇地從欠債的債務人，倒過來變為債權人，但遠航的辯解遭法官打槍，甚至點出遠航恐涉及財報不實。

遠航無預警停飛又申請復飛，交通部長林佳龍16日強調停飛事實在短期內不會改變，不排除還要廢除營運許可。

今年5月最新出爐的最高行政法院判決，合議庭認為遠航對於該筆借款的說法南轅北轍，顯然有製造不必要的融資關係，無端將22億元款項交由他人使用，屬於財務缺失，已涉及財務報表的真實呈現，不免令人質疑張綱維是否刻意製造假債權，挪用遠航從銀行貸出的款項。

本刊調查，民航局不定期派員稽核遠航財務及了解營運狀況後，發現遠航至少還有庫存現金餘額極低；現金流動性風險惡化、向銀行融資與關係人缺失等問題未改善；導致財務不穩健、投資房地產中途喊卡，資金未匯回的異常交易；班機停飛或延誤對消費者權益保障不足等四大燙手山芋待解決。

此外，遠航四年前與租機公司ALC簽約，約定承租2架737-800飛機，因合約糾紛，雙方打國際官司，美國法院今年5月判決遠航敗訴，需連同利息，賠償ALC公司3,000萬美元，全案雖仍可上訴，但對捉襟見肘遠航而言，無疑是雪上加霜。

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【張綱維掏空現形2】抗罰提訴訟告民航局　遠航反挖洞自己跳
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