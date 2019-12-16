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無預警停飛...滯留旅客才剛疏運完　遠航FB換新頭貼哭哭「我想飛～！」

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▲▼遠航換新頭貼表達想復飛願望。（圖／翻攝自遠航FB粉絲專頁）

▲遠航FB粉專下午換新頭貼表達想復飛願望。（圖／翻攝自遠航FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空12日突無預警宣布13日起停飛，影響出、入境旅客近萬人，但遠航董事長張綱維隔天卻出面改口稱「烏龍一場」，民航局已依違反民航法裁罰遠航300萬元，也廢止其民用航空運輸業許可，目前正限期給遠航陳述意見。16日下午遠航FB粉絲專頁則更換新的大頭貼，Q版飛機配上哭泣表情，再度表達「我想飛～！」的希望。

遠航發布無預警停飛消息後，12日下午3點起啟動客服系統受理旅客退票登記，並於官網提供旅客退費登記，截至16日目前，登記筆數合計41,607筆。而13日起，各旅遊團體因遠航停止營運受影響情形，出境計197團4,763人（日韓193團、大陸4團）、入境計11團276人（日韓6團、大陸5團），共計208團5,039人。

請繼續往下閱讀...

▲▼遠航MD-82機隊,遠東航空。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航13日起停飛，影響出、入境旅客將近萬人，國際航線滯留旅客15日才全數疏運完畢。（圖／記者李毓康攝）

另根據交通部航政司統計，受此事件影響，滯留在外／台旅客僅日本福島（包機）旅客，分別為140人及102人，合計242人，國際航線滯留旅客直到15日才全數疏運完畢。

遠航FB粉絲專頁下午更換上新的頭貼，可見一架Q版遠航飛機配上哭泣表情，再度表達「我想飛～！」的希望，雖然打亂眾多旅客行程，但該篇頭貼底下也引來許多網友給遠航加油打氣。

不少網友留言，「加油，看到小編浮出來真好」、「加油，期待新的遠航能帶我們遨遊天際」、「照片好催淚！遠航加油～」、「對離島航線最支持的公司，因一時的疏失而停航，別喪志氣餒，努力渡過難關」。

▲▼遠航張綱維董事長於總公司召開記者會,回應遠航停飛一事 。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航董事長張綱維出面稱停飛是烏龍，有網友怒批，一定要嚴懲遠航。（圖／記者李毓康攝）

但也有反對的網友留言怒斥，不想飛也是你喊，想飛也是你喊，民航局看清楚吧，不要在讓這種霸道航空稱心如意了！一定要嚴懲遠航，不然下次華信立榮也搞這齣，離島居民的權益都被航空公司操縱在手裡！一定要抵制。

針對遠航無預警停航情形，民航局12日已發函通知遠航，擬將依違反民航法第112條第4項規定，裁處300萬元罰鍰，並廢止民用航空運輸業許可且廢止獲配之所有航權。遠航則於13日晚間將陳述意見送至民航局，但因陳述意見期限可至18日，期限前遠航仍可補充意見，民航局也暫無規劃召開審查會。

遠航是否也復飛，後續將由民航局檢查飛安、財務狀況是否具有安全營運的適航能力，續依民航法妥慎處置，並持續進行疏運因應計畫。不過，交通部長林佳龍上午也重砲轟抨擊遠航不能一廂情願，一下子停飛，一下又說是烏龍，他直言，現在遠航停飛中的事實「短期內不會改變」。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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