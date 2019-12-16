融合1萬個台人面孔！「AI戴怡宛」進軍國際...要證明：Taiwan can help

▲戴怡宛是揉合1萬個台灣人的臉譜製成的AI台灣人。（翻攝自戴怡宛臉書）

圖文／鏡週刊

為參與廣告競賽，台灣4人團隊「雙城隊」使用AI技術結合1萬個台灣人的面孔，創造出一位名為「戴怡宛」，也就是Dai Yi Wan諧音的女性名字，是台灣的擬人化，擁有永續發展的經歷，透過此計畫連結國際，證明「戴怡宛（Taiwan） can help！」讓更多人看見台灣。

「雙城街」團隊由劉昱伶、沈昇勳、黃威愷與陳育律4人組成，平均年齡28歲，今年為參加2020年度Young Lions坎城青年創意競賽台灣代表隊選拔，發想出「Dai Yi Wan | 戴怡宛」創意企劃。

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據「戴怡宛」簡介影片表示，台灣做了許多努力讓世界更好，包含在環境、醫療、社會福利、平權、教育等領域，但這些成就卻不為人所知，也很難尋找自身定位，因此團隊決定運用AI技術，揉合台灣1萬人臉譜，包含吳宜農、張均甯、蔡英文、韓國瑜、馬英九、蘇貞昌等面孔特徵，創造一個台灣人「戴怡宛」。

團隊為「戴怡宛」建立履歷，將台灣在永續發展上的成就作為她的經歷，並讓她參加跨國非營利組織的招聘，藉此觀察大家的反應，證明「戴怡宛（Taiwan） can help！」台灣可以為世界做出貢獻。

據《自由時報》報導，劉昱伶表示，台灣受限兩岸關係無法正大光明和其他國家來往，「既然不能用國家的身分，那我們想讓更多人以人的身分來認識台灣」；沈昇勳形容台灣就像在班上被排擠的「邊緣人」，在永續發展上的成就少有人知，但轉化成人，希望讓大家更客觀判斷，了解到「這是值得交的朋友、值得錄用的員工」。



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