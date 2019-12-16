3天創400萬觀看！鍾明軒與蔡英文拍片　中、港網友：有這樣的總統很幸福

圖、文／鏡周刊

2020總統大選進入倒數，總統蔡英文近期和不少網紅合體拍片衝網路聲量，近日蔡英文和「國際美人」鍾明軒一同拍片，影片中談及民主、香港、中國及韓國瑜等話題，蔡英文有問必答獲得台灣網友好評、分享，不少中國和香港網友也留言讚「台灣人有這樣的總統很幸福」，影片上線3天YouTube創下123萬觀看、臉書更達319萬次觀看。

鍾明軒13日在頻道上曝光最新影片「總統我來了！」，內容指出謝謝蔡英文願意傾聽年輕人們不同的聲音，他身為年輕人，在現場其實有被感動到，他現在的確更認識蔡英文。他強調「雖說很多人不想跟政治扯上關係，覺得政治很複雜，但還是老話一句，可以討厭政治、不喜歡政治，但不可否認的是，政治的確存在於每個人的生活當中。」

鍾明軒到蔡英文官邸參觀後便直接進入訪談時間，鍾明軒問到關於韓國瑜的問題，直言：「Korea fish（韓國瑜）經常在公開場合攻擊妳，會不會覺得很頭痛？」因為不管韓說了什麼，之後媒體一定會來反問蔡英文的看法，因此很好奇會不會覺得這樣很麻煩？蔡英文則淡淡回應道，當認為需要釐清或做一些事的時候，她就會回應。

鍾明軒接著提到台灣人民對民主的了解，蔡提及香港近期「反送中」事件才讓人們意識到民主「好像不是理所當然的事情」，是透過很多人的努力，持續地爭取才有民主自由到未來。鍾明軒也提及「今日香港，明日台灣」或許會言之過早，蔡回應香港是台灣的一種警惕，但重要的是「我們有沒有能力保護我們自己的國家」，民主社會中最強的一件事，就是當人民聚集起來共同表達一個心聲，其實是那個國家最強的事，所以年輕人還是很有用的。

影片底下不少香港民眾留言，「我是香港人，民主不是理所當然的，投票很重要」「我是香港人，每天看到香港警察濫捕市民，做錯事不用負責，真的選對總統很重要！」「你們台灣總統太可愛太令人羡慕了吧」「台灣人有這樣的總統很幸福」；也有中國網友稱「能看到這樣的視頻，羨慕台灣有如此親民的總統，台灣的人民太有福氣了」「台灣人要珍惜自己的選票，大陸人實名制羨慕」「身為一個中國人，我太羨慕台灣人了，開放的社會氛圍」。

影片開頭，身穿針織衫和薄衫裙、腳踩高跟鞋的鍾明軒見到蔡英文後，便問她「總統你覺得我今天這樣子打扮OK嗎？」蔡不假思索秒回「很OK啊。」蔡英文不只在影片稱讚，也在影片中留言「國際美人穿什麼都好看！」這片段讓不少性少數族群的網友很有感，指性平教育雖落實十幾年，但社會並未友善到讓性少數族群自由地做自己。

該網友提及國民黨陣營以「搞gay」「愛滋病」「肛交」作為話題，就可知社會仍有不少保守派市場，他稱讚蔡英文在大選前夕不畏如票房毒藥的性少數族群議題，「喝開水一般理所當然地，看著化妝、穿薄紗的他聊天、吃蛋糕，沒有一絲一毫地不自在」用行動向大眾傳達「不同性別氣質沒有不自然、我們要包容多元」。

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