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波特王燒出前兩次大選關鍵　謝震武：2016年周子瑜一站翻盤

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

網紅波特王與總統蔡英文合拍影片，卻因為使用「總統」兩個字遭大陸行銷公司解約。主持人謝震武在16日播出的政論節目上談到這件事，他舉出2012年和2016年選舉的兩大關鍵，就是九二共識和TWICE成員周子瑜，但波特王事件是否會成為2020年大選的關鍵，仍有待進一步觀察。

謝震武在政論節目《新聞面對面》中提到，整件事情都出在這兩個字「總統」上面，在台灣任何人都可以撩或聊總統，但大陸方面不行，他們甚至會希望不要出現這樣的字，應該要用領導人這樣比較中性的詞來描述，如果把波特王在影片中說的話拿給任何一位台灣人看，不論是大人還是小孩，一般人大概都看不出來哪裡「有錯」。

▲▼波特王。（圖／翻攝波特王臉書）

▲波特王與蔡英文合拍影片，卻因為「總統」兩個字掀起紛爭。（圖／翻攝波特王臉書）

謝震武認為，波特王事件一路延燒，最後一定會出現政治效應，如果把時間拉回2012年那一場選戰，最後決勝的關鍵點是在九二共識這4個字上面，「最後關頭很多企業家站出來，力挺馬英九的九二共識，整個盤就決定了。」

接著，2016年周子瑜在鏡頭前一站，選情就成定局。謝震武說，雖然那一年整體氛圍對國民黨就是不利，但周子瑜事件一出，局勢大概翻盤了好幾倍，如今發生波特王事件，後續會帶來什麼樣的影響，都很值得關注，「因為兩岸問題在這一次大選一定是主軸」，雖然藍綠雙方都陸續表態力挺，國民黨總統候選人韓國瑜甚至開直播說明，但能否保證不失分，還有待後續觀察。

▼周子瑜2016年1月間捲入兩岸爭議，拍攝道歉影片讓許多台灣人覺得很心疼。（圖／翻攝JYP官方微博）

▲周子瑜公開道歉。（圖／翻攝JYP官方微博）

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