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報告總裁，我們準備好了　東森自然美直營館營業經理董瑞娥

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▲▼東森登峰雲東森自然美（圖／ETtoday）
原本從事幼教的我，1990年有一次幫同學代班，就在當時西門町寶慶路上的「力霸百貨」代班，就這麼一天，我便愛上這個可以直接與人接觸服務的百貨美妝業。過去24年來，即便中途脫隊到加拿大、韓國轉了一圈，回來最不能忘情的，還是美容業！

從百貨美妝專櫃轉入快時尚的X莎美妝零售，竟也待了21年。女人從頭到腳的產品，舉凡國內外的美髮、彩妝、保養、護體、沙龍SPA，幾塊錢到幾萬塊的商品，我都摸得透透徹徹，也由此奠定了美容產業的紮實基礎。

美容產業一見鍾情

2018年的5月加入「自然美」，主要協助直營館的營運。起初，也是先幫忙看看的心態，那段時間我經常問自己，我是認真的嗎？如此步調緩慢、組織空蕩、體制凌亂、資源薄弱的公司，讓向來衝衝衝、快快快的我，一度真想快閃！

但是在這裡，我知道我一定可以給些什麼，努力些什麼。我的熱情和經驗，我積極正向的態度，一定可以帶著團隊一起努力打拼。熟料六月下旬得知敦北一百多坪，駐足18年的店要收了！沒有感傷，就是檢討、再檢討！七月份藉著親自投入敦北收店，也讓我更深入了解問題之所在。成敗絕對是有原因的，首要改善的就是「人」！怎麼做不難，如何說服團隊認同、改變態度一起做，最難。因為我要打破常規！人的態度、人的教育、人的行動力，乃至於智慧和共識,都需要時間培養，直到真心同舟共濟。也就是要從破壞開始+以身作則+不放棄。

▲▼東森登峰雲東森自然美（圖／ETtoday）

過去當了11年的美容師，再加上13年的營運管理工作，我向來只有一個宗旨：「做業績我不看別人背影，因為我的目標只拼第一。」雖然我知道孤軍奮戰單靠 一個人的力量，要與長年慣性的團隊合作，將會有一場拔河。可是我知道問題就 是機會的開始，這點燃了我繼續幹下去的信念，做就對了！初期三個月的磨合與 整合，讓我看到一絲曙光，團隊速度從毛毛蟲已經進步到蜈蚣，我與「自然美」 的初戀，才正開始。

請繼續往下閱讀...

愛上服務，自作多情

戀愛，倘若沒有互動，那肯定辛苦了，工作也是。團隊如果沒有基礎認知，想必過程也會撞得一鼻子灰。還好我一向一廂情願又自作多情，只是要和客人戀愛，也要和那麼多同事戀愛，真的不容易，更何況還要非愛不可！抱著自作多情又怕不解風情的忐忑心緒，就這樣一頭栽了下去！

特別謝謝當初引薦我進來的Claire副總，讓我初期在「自然美」有可以發揮的空間；更要謝謝各部門的協助，尤其是直營館團隊的認同與配合。要拋開舊習慣，接受新思維，確實不容易，目前這場拔河的第一回合，相信我已經先贏了！

「服務」絕不單是對客人，對員工的服務更為重要！先將內外服務的基礎打好，並以「共存創造雙贏」為出發點，迅速完成底薪的調整。再來透過活動的舉辦，做突破性的靈活發揮，針對85%做臉的客人，柔性的增加不同療程，進階更多需求。例如，經由淋巴經絡按摩，讓身體充分得到紓壓放鬆，再提供保健(品)的保養分享，讓「自然美」的客人都能做到身心合一、裡外兼顧，不僅僅是愛美要面子，更重要的是裡子也要健健康康。

我們不是只有手技好，我們還有好多好棒的產品要分享、要發揚。我們推出的「套餐療程：幸福人生」，就是一個很大的突破。讓消費者認知「自然美」不只是做臉，更要宣揚「自然美」也有身體紓壓、特殊課程、優質產品、高端儀器。把療程變得更多元豐富，而不是單一的，讓客人可以依照自己的需求和喜好，做自己身體的主人。

「套餐療程」不僅僅是團隊要打破常規去推動，也是間接教育消費者更認識身體，進而更愛自己。它是一個與客人雙向溝通的過程，讓臉部課程成功的帶入身體課程，帶進特殊課程，帶出需要與享受，最終就是要給客人一個希望、一個夢。「套餐療程」目前反應相當不錯，看到大家願意動起來，我內心很感恩，只能說，「 每 個人只要願意跨出一小步，就是公司成功的一大步。」

加入東森如膠似漆

得知東森併購「自然美」，我內心是無比的開心與期待。我嗅到自己構思的藍圖，會有更強更大的力量來共同推動完成。一次次接觸之下，發現東森處處是人才，感覺自己像是井底之蛙，像是劉姥姥進了大觀園，好多都是自己所欠缺的，讓我不由自主的熱戀起來~

▲▼東森登峰雲東森自然美（圖／ETtoday）

東森去年的研習營大會，更是讓我大大驚嘆！各部、各階級、各年齡都能無私地、大膽地表達想法與創意。這樣的凝聚力是如此的有魅力，完全震撼深植我心。

經過多次的會議參與，我感受到東森節奏明確、方向一致、分工合作、各司所職、整合而一、事半功倍，在在證明團隊不僅造就力量，更是造就人才的溫床。王總 裁的效率與用心，讓我由衷敬佩。

尤其每每聽到總裁說：要照顧員工、照顧店主、照顧廠商⋯。每聽一次，就感動一次。一個值得信任跟隨的大家長，從團隊年資，就是最好的證明！在總裁的帶領下，我相信這個大家庭可以完成更多的不可能與奇蹟。我也深信SPA業，有手沒嘴的文化勢必要打翻，因為好東西要用心、靠溫度、靠嘴去分享。

透過一次次大數據的分析，反應我們還可以做更多事，離機會和夢想也會越來越近。讓「東森自然美」延伸出更多的周邊商品，讓「東森自然美」朝向國際美妝品牌前進，相信未來「東森自然美」在百貨市場的能見度與關注度，將更令人期待。

目前直營館團隊在大家庭的洗禮下，已趨穩定成熟。未來成長的空間還很大，包括療程分級多元設計、常態異業結合、商圈敦親睦鄰、商品串銷，都是當下的功課。夢，要堅持去實現，完成今年直營館設定的目標，是一個挑戰，更是一個使命，我相信團隊一定做得到。王總裁，我們準備好了！

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