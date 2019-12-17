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登峰路上重返榮耀　東森購物副董事長趙世亨

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▲▼東森登峰雲東森購物（圖／ETtoday）

從1991年加入東森電視的前身「友聯全線」，到現在2019年，已將近30年。東森電視從「友聯全線」供應錄影帶，到U1、U2、U3衛星頻道轉型，之後成為台灣最大的衛星頻道家族。1995年也參與了東森媒體科技公司(現在的凱擘 MSO)的創建與經營。從零到有，從完全沒有系統台股權，一路發展到擁有近120萬戶的多系統經營公司，過程充滿艱辛與挑戰。

平地起高樓全憑膽識、創新與分享

一個最大的衛星電視公司、一個超大型的MSO，再加上國內首創最大規模的東森購物公司，直接造就東森在當時媒體產業的領先地位，並且達到集團的最巔峰。

東森從平地起高樓，一路秉持「膽識、創新、分享」的核心精神。回想起來，有一個極具代表性的例子：東森購物與東森幼幼台，在當年同時位居市場第一的時期，傳出富邦集團將先後成立momo購物台與momo親子台，東森集團內部一片譁然，反對聲浪四起；當時王總裁獨排眾議，他指出，「要靠壟斷才能成就第一的事業不會長久，何況是同業好友要做，我們自己要更努力。」他直接指示120萬戶的MSO給予支持，即使購物台及幼幼台幹部被挖角跳槽，也還不改變他的決策，這樣無私的心胸，也奠下了2011年「森森購物」決心重返市場，當時富邦擁有50萬戶台媒MSO也給予全力的支持。再次驗證了總裁的理念，不樹敵、公平競爭，在市場上才能穩住腳步。

▲▼東森登峰雲東森購物（圖／ETtoday）

格局大、眼界高　成就顛峰之路

一路走來，親自觀察並參與了東森無數以「分享」為核心精神的決策作為，總是吃虧的案例居多，看在眼裡心中常不是滋味，也很為總裁抱不平；但總裁每次都表示「多交朋友，我們負擔的起，至少我們敵人少」。這就是總裁待人處事的態度，格局大、眼界高，寬大的胸襟，不為小事計較，是我最佩服之處，也是東森成就第一次巔峰的重要精神。

然而，一連串的司法事件重創當時的東森，三大主力事業接連出售轉讓，其餘的公司多數也遭遇出售或關閉的命運。集團經歷從高山跌落到低谷的巨幅震盪和經營危機，員工數從最高8,000人，最後剩下500人。總裁個人更經歷了四次司法入監，讓我看到勇者不被擊倒的意志力。當東森再次從谷底翻身，當我們重返榮耀的旗幟再次高舉時，我也看到了許多朋友的支持和鼓勵，也有更多新同事的加入、 加上舊同事的不離不棄，這一切都值得被頌揚，實在驕傲。

請繼續往下閱讀...

「膽識、創新、分享」、「沒有不景氣，只有不爭氣」、「打破常規、快速行動」，在重返榮耀的登峰之路上，很高興我是爭氣的團隊之一，願上帝持續看顧我們，祝福我們。

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