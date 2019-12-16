台南智慧綠能科學城啟用　陳其邁：北林口、南沙崙打造台灣綠金聚落

▲國內第一座兼具自然人文科技的沙崙智慧綠能科學城，在陳建仁副總統、行政院陳其邁副院長及台南市黃偉哲市長等人見證下啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內第一座兼具自然人文科技的沙崙智慧綠能科學城，16日在陳建仁副總統、行政院陳其邁副院長、立委葉宜津、郭國文、陳亭妃、王定宇及台南市黃偉哲市長等產官學界人士見證下啟用，代表台灣綠能科技邁入嶄新里程碑。

沙崙智慧綠能科學城肩負打造台南作為台灣新世代科技重鎮，進而推動台灣擠身亞洲高階技術研發中心的任務，結合附近的多處科學園區與工業區將形成綠能創新產業生態系，打造台灣的綠金聚落。

陳其邁表示，智慧綠能科學城是蔡總統「五加二」產業創新計畫非常重要的產業之一，預期未來需求帶動創新，創新帶動產業發展，這裡將成為研究試驗及未來生產研發的基地，他感謝經濟部、科技部、國發會及台南市政府等單位，歷經2年共同協力打造「沙崙智慧‧綠能科學城」，將會快速帶動整個大南方高科技產業與智慧應用服務相關產業的發展。

陳其邁強調，沙崙智慧綠能科學城在核心區域內建置「綠能科技聯合研究中心」及「綠能科技示範場域」，這樣的設計，可增加綠能科技的前瞻研究與研發能量，由需求帶動創新，讓整體產業能更蓬勃發展，所以這是現在所有亞洲國家中產業研發能量最集中的一環，包括工研院、中研院或是國研院，未來也會結合成功大學、長榮大學，這些研發技術、能量集中在交通最便捷、人文薈萃、文化最豐富的台南市，相信可以吸引很多科技的尖端研究團隊與人才來到台南。

陳其邁指出，行政院加速推動沙崙智慧綠能科學城，邀集相關部會召開多次會議，指示由經濟部工業局與能源局全力負責整合所有行政工作，包括未來招商工作，將借鏡北部林口新創園成功經驗，未來在沙崙智慧綠能科學城的D區、F區和X區引進加速器與孵化器進駐、大型跨國企業或領導人的先進研究團隊等，藉由新創事業的引進，讓更多外部創新的力量能夠跟綠能產業，或未來智慧運用服務相關的新創公司，能夠在綠能沙崙地區更蓬勃發展，形成「北林口、南沙崙」，打造台灣綠金聚落。

陳其邁進一步指出，包括台積電5奈米、3奈米累積1.2兆的投資、華邦電及高雄的日月光封測，還有美光等國際大廠等都在隔壁，因此五加二產業中的沙崙綠能科學城綠能產業，希望能夠扮演好孵化、加速的角度，讓南方整個的科技產業加速往前衝。陳其邁說，相信藉由更多政府跟民間企業與學界的合作，沙崙智慧綠能科學城絕對可以成為台灣最耀眼的明星，也會是未來全球研究綠能發展的一個重鎮。