跟進雙北！　桃園市議會國民黨團爭取地方性公投綁大選

▲議長邱奕勝(左）指出，桃園市議會已決定跟進台北市及新北市議會，針對公投自治條例作一次必要的修正。（圖／桃市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為「爭民主、拒鳥籠」，反映基層民意心聲，桃園市議會國民黨團、無黨聯盟，2日聯合召開「爭脫鳥籠、迎向民主」記者會，宣布將跟進雙北市議會，提案修正桃園市政府於2016年1月7日所公布的「桃園市公民投票自治條例」，將地方性公投綁大選、降低公投年齡至18歲、降低提案及連署門檻、建制電子連署機制作為主要修正內容。

▲桃園市議會國民黨團爭取地方性公投綁大選。（圖／桃市議會國民黨團提供）

立委參選人萬美玲、魯明哲認為，蔡政府將公投與大選脫鉤，不但違憲也違背民意，選舉、創制、複決本來就是人民的權利，民進黨修法，限縮民眾權利，透過修正公投自治條例，除了更貼近民意，也把民眾直接立法的權利還給人民。而限縮公投法案領銜提案立委之一就是平鎮、龍潭立委參選人蔣絜安，魯明哲認為她對不起桃園及全國民眾。

▲立委參選人萬美玲認為，蔡政府將公投與大選脫鉤，不但違憲也違背民意。（圖／桃市議會國民黨團提供）

「中央拆公投，地方救公投」。出席記者會的國民黨副主席郝龍斌表示，民進黨去年九合一大敗，不檢討施政失敗，竟然把失敗責任推給「公投綁大選」，採取極端手段，將公投閹割成鳥籠公投，讓直接民權受到折傷，公投是超乎意識形態與黨派，主要是與地方事務及民生事務有關，公投與大選脫鉤，不僅通過不了，時效也受到影響，他將繼續到各地議會串連，用地方包圍中央，讓公投成為民眾可以行使直接民權最重要的工具。

議長邱奕勝指出，桃園的公民投票自治條例已有多年沒有修正，民進黨立委仗勢多數，貿然「沒收」公投，渺視民意，桃園市議會已決定跟進台北市及新北市議會，針對公投自治條例作一次必要的修正，請所有的議員共同支持。

書記長梁為超說，民進黨主席蘇貞昌曾說「公民投票是人民行使的直接民權，公投綁大選，可節省經費，更能展現民意」，但今年6月17日，民進黨修法強迫公投脫鉤大選，將公投法修惡，變成鳥籠公投，違反民主精神並剝奪人民充分表達的機會。

梁為超指出，桃園市公民投票自治條例，提案門檻，依照公投法修正內容，將從市長選舉選舉人總數千分之五，修正為萬分之一，以2018年市長選舉公告的選舉人數173萬2591人為計算基準，公投提案人將從原本的8663人，大幅降低到173人，連署門檻也從百分之五降到百分之一點五，公投連署人數從8萬6630人，降到2萬5989人。

包括：國民黨副主席郝龍斌、議長邱奕勝、立委參選人萬美玲、魯明哲及國民黨團書記長梁為超、執行長徐玉樹、無黨聯盟總召李家興、無黨籍議員劉熒隆及國民黨桃園市議員20餘人、台北市議員羅智強、游淑慧等人參加記者會。

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