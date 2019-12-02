　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

跟進雙北！　桃園市議會國民黨團爭取地方性公投綁大選

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲跟進雙北市議會，桃園市議會國民黨團爭取地方性公投綁大選。（圖／桃市議會國民黨團提供）

▲議長邱奕勝(左）指出，桃園市議會已決定跟進台北市及新北市議會，針對公投自治條例作一次必要的修正。（圖／桃市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為「爭民主、拒鳥籠」，反映基層民意心聲，桃園市議會國民黨團、無黨聯盟，2日聯合召開「爭脫鳥籠、迎向民主」記者會，宣布將跟進雙北市議會，提案修正桃園市政府於2016年1月7日所公布的「桃園市公民投票自治條例」，將地方性公投綁大選、降低公投年齡至18歲、降低提案及連署門檻、建制電子連署機制作為主要修正內容。▲跟進雙北市議會，桃園市議會國民黨團爭取地方性公投綁大選。（圖／桃市議會國民黨團提供）

▲桃園市議會國民黨團爭取地方性公投綁大選。（圖／桃市議會國民黨團提供）

立委參選人萬美玲、魯明哲認為，蔡政府將公投與大選脫鉤，不但違憲也違背民意，選舉、創制、複決本來就是人民的權利，民進黨修法，限縮民眾權利，透過修正公投自治條例，除了更貼近民意，也把民眾直接立法的權利還給人民。而限縮公投法案領銜提案立委之一就是平鎮、龍潭立委參選人蔣絜安，魯明哲認為她對不起桃園及全國民眾。▲跟進雙北市議會，桃園市議會國民黨團爭取地方性公投綁大選。（圖／桃市議會國民黨團提供）

▲立委參選人萬美玲認為，蔡政府將公投與大選脫鉤，不但違憲也違背民意。（圖／桃市議會國民黨團提供）

「中央拆公投，地方救公投」。出席記者會的國民黨副主席郝龍斌表示，民進黨去年九合一大敗，不檢討施政失敗，竟然把失敗責任推給「公投綁大選」，採取極端手段，將公投閹割成鳥籠公投，讓直接民權受到折傷，公投是超乎意識形態與黨派，主要是與地方事務及民生事務有關，公投與大選脫鉤，不僅通過不了，時效也受到影響，他將繼續到各地議會串連，用地方包圍中央，讓公投成為民眾可以行使直接民權最重要的工具。

議長邱奕勝指出，桃園的公民投票自治條例已有多年沒有修正，民進黨立委仗勢多數，貿然「沒收」公投，渺視民意，桃園市議會已決定跟進台北市及新北市議會，針對公投自治條例作一次必要的修正，請所有的議員共同支持。

書記長梁為超說，民進黨主席蘇貞昌曾說「公民投票是人民行使的直接民權，公投綁大選，可節省經費，更能展現民意」，但今年6月17日，民進黨修法強迫公投脫鉤大選，將公投法修惡，變成鳥籠公投，違反民主精神並剝奪人民充分表達的機會。

梁為超指出，桃園市公民投票自治條例，提案門檻，依照公投法修正內容，將從市長選舉選舉人總數千分之五，修正為萬分之一，以2018年市長選舉公告的選舉人數173萬2591人為計算基準，公投提案人將從原本的8663人，大幅降低到173人，連署門檻也從百分之五降到百分之一點五，公投連署人數從8萬6630人，降到2萬5989人。

包括：國民黨副主席郝龍斌、議長邱奕勝、立委參選人萬美玲、魯明哲及國民黨團書記長梁為超、執行長徐玉樹、無黨聯盟總召李家興、無黨籍議員劉熒隆及國民黨桃園市議員20餘人、台北市議員羅智強、游淑慧等人參加記者會。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
即／高雄槍擊！1男頭部中彈倒臥街頭　鮮血直流送醫搶救
高以翔燦笑遺照曝光！靈堂擺設「白色花海一片」典雅大方
首波冷氣團「最冷時刻」開始！最低溫探11°C
小S心痛大哭「我想念高以翔！」　《康熙》飛撲畫面曝光
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

MIT農特產力拚產銷平衡　力抗假契作真統戰！

台南市反賄選誓師大會　黃偉哲宣示全面打擊賄選

台南資源回收成果豐碩　黃偉哲頒獎表揚肯定感謝

自己的農友自己挺　土城及五股農會「小農鮮鋪」開幕搶好康

跟進雙北！　桃園市議會國民黨團爭取地方性公投綁大選

新竹台大生醫分院17日正式營運　7科門診20急病床！2020再增急診服務

桃園流行音樂露天劇場開工　一年後完工總經費約5.7億元

新北簡政便民提升效率　都市設計審議重質不重量

冬戀民歌暖心回味　屏東市千禧公園7日晚登場

關懷心路基金會　新竹振道總經理跑遍弱勢公益團體

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

陳意涵自曝剛交往會幫老公挖耳朵　對方無奈：挖完幾天聽不到聲音

到越南品嚐道地路邊扁擔小吃！ 正宗「手沖」冰茶挑戰味蕾極限

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

曾莞婷健康亮紅燈凍卵「只存到兩顆」　醫生警告：再不凍也不用凍了

看誰先搖落！懵弟和朋友比賽甩硬幣　不知被騙狂搖1分鐘：為什麼不會掉

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

MIT農特產力拚產銷平衡　力抗假契作真統戰！

台南市反賄選誓師大會　黃偉哲宣示全面打擊賄選

台南資源回收成果豐碩　黃偉哲頒獎表揚肯定感謝

自己的農友自己挺　土城及五股農會「小農鮮鋪」開幕搶好康

跟進雙北！　桃園市議會國民黨團爭取地方性公投綁大選

新竹台大生醫分院17日正式營運　7科門診20急病床！2020再增急診服務

桃園流行音樂露天劇場開工　一年後完工總經費約5.7億元

新北簡政便民提升效率　都市設計審議重質不重量

冬戀民歌暖心回味　屏東市千禧公園7日晚登場

關懷心路基金會　新竹振道總經理跑遍弱勢公益團體

台灣設計師推出「無力炸醬麵」毛毯！超逼真造型網友驚呼：好餓

圖文／「想開點就好啦！」憂鬱症常見的六大迷思

手機短命的10大地雷！　隨意丟進包包、放窗邊被陽光直射都是NG動作

全國房價狂跌？文在寅打房有信心　上節目對話慘遭韓媒打臉歷任最慘

大學生限定！港務公司暑期實習「獎學金4萬7」　合格就錄取年薪50萬

高年級實習生真實版！用設計改變高齡世界　台日典範同步展出

高科技產業用水免驚！經部：台南催生第二座再生水廠2024年完工

大專棒聯／呂詠臻優質先發台體勝稻江　北市大扣倒美和

快訊／高雄槍擊！1男頭部中彈倒臥街頭　鮮血直流送醫搶救中

唐西奇連15場締20+5+5追上詹皇　替22個月罕病男童募得220萬美金治病

景安露鳥俠對女店員「升旗」　手從背滑到屁股拿到Line就閃人

地方熱門新聞

連續5天威力掃蕩臨檢

對幼女下體刺入棍棒　台中獸父判12年

最壓軸周慶　Big City四天8.2萬車次進出

醉男亂入廟會遭圍毆　警掌握犯嫌

男子駕車載怪手翻覆　險砸路旁宮廟

深夜攔警車送母就醫 網友po文尋找救命員

苗栗議員曾玟學呼籲　票投時力選好的

樹林濟安宮五朝清醮30神尊齊遶境

老先生遇車禍不幸往生警幫他回家

全台最美公路馬拉松賽

「鳳凰獎」台南市消防局3人當選

聚賢慈惠堂捐救護車　提升救護能量

新北林口國民運動中心啟用

助人美魔女曝光　現為珠寶公司老闆

更多熱門

相關新聞

國民黨提反併吞法　管碧玲：比刑法100條可怕

國民黨提反併吞法　管碧玲：比刑法100條可怕

為防堵中國大陸勢力滲透台灣，民進黨立法院黨團25日提出《反滲透法》草案，並於29日上午立法院會順利將全案逕付二讀，國民黨團29日上午也提出名為「反併吞中華民國法」的草案，明定通謀敵對組織或組織成員，意圖消滅、併吞、取代中華民國，處死刑或無期徒刑。對此，民進黨團幹事長管碧玲表示，國民黨團提出之「反併吞法」是一個行不通的耍賴法案，甚至「比刑法100條還可怕」。

國民黨團批「蔡賴配」：過去殺到見骨　如今分贓結盟

國民黨團批「蔡賴配」：過去殺到見骨　如今分贓結盟

國民黨團批私菸案「辦小不辦大」

國民黨團批私菸案「辦小不辦大」

陳英鈐遭彈劾：哪裡違法？只歸咎我一人不合理

陳英鈐遭彈劾：哪裡違法？只歸咎我一人不合理

蔡碧仲「狗屁倒灶」說　國民黨團要求辭職

蔡碧仲「狗屁倒灶」說　國民黨團要求辭職

關鍵字：

桃園市議會國民黨團地方性公投綁大選

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

高以翔爸媽「忍喪子之痛」選遺照！

桃園妹機車停斑馬線！警吼：這誰的車　一問原因傻眼了

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

24歲楊上昀又爆自殘　結局曝光

卡神楊蕙如組網軍　灌水帶風向月薪1萬

D球人妻瞞老公私拍AV！當過童星…來片場驚呆眾人

以翔回家了！法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚

高以翔23歲女友憔悴現身！

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

台用免簽報復？駐泰代表：台灣損失更大

高以翔水晶棺將抵台！直播陪他最後回家的路

館長怒轟陳小春：你全家滾回去中國

影／回家了　高以翔水晶棺送往上海

22歲男性侵女屍…還想來「第二發」

更多

最夯影音

更多
毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥
怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

陳意涵自曝剛交往會幫老公挖耳朵　對方無奈：挖完幾天聽不到聲音

陳意涵自曝剛交往會幫老公挖耳朵　對方無奈：挖完幾天聽不到聲音

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面