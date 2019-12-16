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盛筱蓉接棒新北市場處長　推動傳統市場的新未來

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▲ 盛筱蓉接棒新北市市場處長 推動傳統市場的新未來。（圖／新北市市場處提供）

▲ 盛筱蓉接棒新北市市場處長，推動傳統市場的新未來。（圖／新北市市場處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府市場處於16日下午2時舉行新任處長宣誓就職典禮，由經濟發展局長何怡明擔任監誓人，並將印信頒授給新任處長盛筱蓉，副市長吳明機也特別到場給予鼓勵，不少公有市場自治會及夜市代表也蒞臨觀禮，場面隆重且溫馨。

吳明機表示，市場不僅是庶民經濟的代表，更是一個地區的文化地景，提供更好的環境給市民，是市府非常重視的一環。侯市長自2019年4月9日正式宣布市場改造4年計畫，最重要的市場改建作業正如火如荼的展開，2020年黃石市場中繼市場也將興建完成。未來將借重盛筱蓉處長過去工程及都市計畫專業經驗，逐一克服各項困難，帶領大家一起創造傳統市場的新未來。

▲ 盛筱蓉接棒新北市市場處長 推動傳統市場的新未來。（圖／新北市市場處提供）

▲ 由經濟發展局長何怡明（左）擔任監誓人，並將印信頒授給新任處長盛筱蓉（右）。

新任的盛筱蓉處長畢業於逢甲大學建築學系，並取得國立政治大學行政管理碩士學程碩士學位，曾任市府工務局建照科科長、都市更新處總工程司，兼具工程背景及都市計畫專長，在推動現代化市場及市場改造的政策目標下，能有更多揮灑的空間。

盛筱蓉處長表示，非常感謝侯市長的期許、何怡明局長的信任，同時也深感責任重大。未來將全力以赴，除了推動老舊市場改建及品牌特色市場打造，更將積極推動市場現代化。同時，也將持續延續傳統市場最在地的人情味，打造具溫度的新北市場新氣象。

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