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金山磺港漁港世界僅存「蹦火仔」　文化海鮮溫泉充滿歷史味道

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▲ 金山磺港漁港世界僅存「蹦火仔」 文化海鮮溫泉充滿歷史味道。（圖／新北市農業局提供）

▲ 金山磺港漁港世界僅存「蹦火仔」，文化海鮮溫泉充滿歷史味道。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市金山區獅頭山公園西側靠磺溪出海口的磺港漁港，是從三百多年前就已存在的一座港口，此處更是先民早期篳路藍縷擔著魚貨一路翻山越嶺進到台北士林販售的魚路古道的起點，因此磺港漁港可說是處處充滿思古之幽情。

農業局長李玟表示，磺港漁港背山面海，曾是300年前西班牙人運輸硫磺的港口，故而得名「磺港」。磺港漁港早期也曾因「磺港漁火」而獲得金山八景之一美名，鄰近景點金山老街、獅頭山公園、燭台雙嶼、神秘海岸、金山青年活動中心、朱銘美術館、野柳、翡翠灣等等，更是每年吸引來大量的觀光人潮。

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▲ 金山磺港漁港世界僅存「蹦火仔」 文化海鮮溫泉充滿歷史味。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 新北市金山區「磺港漁港」。（圖／新北市漁業處提供，下同）

而金山區漁會自2002年起，發現港區內有溫泉水源，開始向政府爭取經費鑿井，並計畫利用這珍貴資源，籌建漁民休閒會館以帶動漁港發展，經過新北市政府與中央漁業署同意及經費的挹注，休閒會館終於完成並命名為「海灣溫泉會館」，是繼新北市淡水第二漁港後成為漁港轉型的另一成功案例。

農業局表示，海灣溫泉會館擁有得天獨厚的金山溫泉，水源取自大屯山地熱區，水質屬稀有的海底鹵素溫泉，有著淡淡的鹹味，暢泡其中清爽舒暢，不但幫助血液循環，也能舒緩神經痛。而會館內的餐廳也提供了包含萬里蟹在內的各式各樣新鮮海鮮料理可供享用，泡湯之餘，也能順道飽食一頓風味絕佳的海鮮大餐喔！

來磺港漁港除了泡溫泉、看海景、吃海鮮外，這邊也是全台唯一還保留著百年傳統捕魚技法「蹦火仔」漁船的漁港。而秋冬時期來這座充滿文化、海鮮、溫泉等特色的漁港一遊的話，不只讓身體上獲得放鬆，在心靈上也能得到一場不一樣的文化洗禮。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 金山磺港漁港世界僅存「蹦火仔」 文化海鮮溫泉充滿歷史味。（圖／新北市漁業處提供）

▲「磺港漁港」讓遊客有種滿滿的思古情懷感。

▲ 金山磺港漁港世界僅存「蹦火仔」 文化海鮮溫泉充滿歷史味。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 來磺港泡溫泉，也能順便欣賞海景。

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