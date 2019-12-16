▲ 新北文化志工感恩大會600人齊聚，志工用熱情灌溉文化種子。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府主辦「2019年新北市文化志工感恩大會」於15日在市府6樓大禮堂舉行，共16隊文化志工隊及超過6百位志工同來參與。文化局長蔡佳芬頒發感謝狀及獎座給予志工，志工隊展現精采的才藝表演，讓感恩大會熱鬧非凡。

新北市文化志工榮獲眾多獎勵的表揚，包括文化部2019年全國績優文化志工銅質獎2位及團隊獎，衛福部志願服務獎勵獲得銀牌獎6位、銅牌獎15位，新北市社會局金志獎共有175個獲獎，新北市文化局志願服務獎勵總計有381個個人獎、1個楷模獎及4個績優團隊獎，共計585個獎項，獲獎數比去年大幅成長58％，彰顯志工團隊的熱情與文化活動推動的成果。

▲ 新北市文化局長蔡佳芬與志工隊展現才藝表演。

2019年新北市志願服務獎勵楷模獎得獎者高蓮秀，服務於鶯歌陶瓷博物館，冶陶經歷近20年，高蓮秀表示自己個性原本內向，因對陶藝的熱愛這10年來在陶博館擔任導覽志工，用自己的熱情滔滔不絕的持續導覽，與民眾分享熱愛的陶藝。

新北市志願服務獎勵銀心獎得獎者李速萊，自府中15開館至今已擔任8年的志工，身為身障人士，值勤時皆搭乘復康巴士來回，但輪椅沒有削減她的服務的熱忱，李速萊表示，若是在展間執勤時主動與民眾介紹展覽，民眾會更了解內容且對展覽更有興趣，這樣的付出與回饋讓她非常有成就感，也成為她持續服務的動力。

新北市文化局蔡佳芬局長表示，感謝志工的盡心盡力的付出及努力，提供市民享受優質的文化服務，並且用熱情感染民眾對於文化的熱情跟喜愛，不辭辛勞無私奉獻，推展各樣藝文活動，每一位志工志願服務精神皆令人敬佩，也歡迎更多有志一同的朋友一同加入文化志工的行列。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 新北市文化局長蔡佳芬與志工楷模獎高蓮秀。