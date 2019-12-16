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新北新式門牌復工　16日起平溪「天燈意象」開始貼掛

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▲ 新北新式門牌復工 16日起平溪「天燈意象」開始貼掛。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北新式門牌復工，16日起平溪「天燈意象」開始貼掛。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市新式門牌16日起於平溪區復工貼掛，首面新式門牌貼掛於平溪里里辦公處，工作人員先拆除舊門牌並仔細清除殘膠後，貼上了26cm*17cm的大尺寸新式門牌，不但有天燈圖案展現平溪意象，加大的號碼字體也非常好辨識，里長林慶賢當場給予肯定。

里長林慶賢說，平溪是著名的觀光景點，因此，容易辨識的門牌對觀光客非常重要。舊門牌用了20幾年，有些已經褪色掉漆，透過這次的重新貼掛，除了更符合觀光客及用路人的需求，也將地方特色天燈放進新式門牌中，連結在地情感並祈願平安、幸福。

▲ 新北新式門牌復工 16日起平溪「天燈意象」開始貼掛。（圖／新北市民政局提供）

▲ 工作人員先拆除舊門牌，並仔細清除殘膠後，再貼上大尺寸新式門牌。

民政局長柯慶忠表示，為了完善此次貼掛作業，特別於復工前由瑞芳戶所張義偉主任攜帶新式門牌樣品拜訪轄區立法委員及議員服務處、區長、里鄰長與地方仕紳等；希望透過各級民意代表及里鄰長的協助，讓民眾能更了解新式門牌貼掛作業的流程以及換發新門牌的美意，均獲認同與支持。

同時，民政局也召開門牌貼掛行前注意事項說明會，針對新式門牌貼掛期間可能遭遇的問題與工作人員雙向溝通；並對舊門牌拆除、殘膠清除、新門牌要貼穩貼牢等作一致性規範；遇民眾抱怨，戶所也要做好住戶及貼掛人員之溝通等教育訓練，期讓貼掛品質達到最好。

民政局表示，此次新式門牌復工，除可解決原有門牌老舊、模糊不清問題之外，也將讓市容煥然一新。平溪區預計貼掛門牌總數為2079面，貼掛期間工作人員都會穿著背心並佩帶識別證供辨識，如有造成市民不便請見諒，並請住戶配合及適時協助工作人員進行新舊門牌拆裝，以利貼掛作業順利完成。

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