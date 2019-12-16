英特爾推出全世界最小光達　低功耗、高準確度僅網球大小

▲英特爾世界最小光達RealSense LiDAR Camera L515，僅有一顆網球大小。（圖／取自英特爾）

記者王曉敏／綜合報導

英特爾（Intel）上周發表了號稱世界上最小、最節能的高解析度光達感測器RealSense LiDAR Camera L515。

L515配備1920×1080p/30fps RGB感測器，1024×768/30fps ToF深度感測器及博世（Bosch）BMI085慣性測量單元（如加速度計及陀螺儀）。就物理功能而言，L515的測量範圍為0.25公尺至9公尺，每秒可提供超過2300萬個精確的深度像素，光子到深度延遲僅4毫秒。

從外觀來看，L515只有一顆網球大，直徑僅6.1公分，厚度為2.6公分，重量則僅有100公克，規格強大但整體功率僅為3.5W。價格為349美元（約新台幣1.06萬元）。

RealSense與其他光達技術的不同之處在於，它使用微機電系統鏡來掃描場景，這種方法可以降低雷射光脈衝的功率，從而能實現最小且節能的高解析度光達。

英特爾指出，L515無與倫比的深度質量和低功耗，再加上每秒能夠生成2300萬個精確的深度像素的能力，使其非常適合於各種應用，如物流業就是一個能從L515的高解析度及全場景感知中受益的市場，尋求庫存管理自動化的公司也能應用L515精確的體積測量功能而保持庫存狀態，其他應用還包括3D掃描、醫療保健、零售及機器人計數等。

▼L515的功耗不到3.5W。（圖／取自英特爾）

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