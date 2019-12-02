　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

英特爾控高通壟斷　被迫賤賣自家手機晶片部門

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Intel 。（圖／路透）

▲英特爾指控高通違反反托拉斯法。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

據路透報導，英特爾公司（INTC.O）日前在一份法庭文件中指控高通違反反托拉斯法。英特爾表示，將智慧型手機數據機晶片（Modem, modulator-demodulator）業務出售給蘋果公司（AAPL.O），使其損失高達數十億美元，完全是被先前高通（Qualcomm）不公平的授權行為所逼迫的。

英特爾在數據機晶片領域的主要競爭對手是高通，並為蘋果iPhone 11提供了數據機（Modem）晶片。但今年7月，英特爾宣布與蘋果簽署協議，蘋果將收購英特爾大部分智慧型手機的Modem業務。

今年4月，蘋果在iPhone重新使用了高通的Modem，使英特爾退出5G modem業務。英特爾執行長史溫（Bob Swan）表示，蘋果和高通突然和解，促使他們放棄Modem業務。

英特爾法律顧問羅傑（Steven R. Rodgers）表示：「我們投資了數十億美元、培育了數千名員工、收購了兩家公司，才打造出世界級的創新產品－Modem晶片，最終被蘋果iPhone 11手機採用。但我們還是無法克服高通對公平競爭的人所造成的不公平障礙，迫使我們在今年退出Modem市場。」

根據該協議，將近2200名英特爾員工將加入蘋果，同時包括相關智慧財產權、專利、設備和租賃，此交易價值約10億美元，預計於今年第四季完成。

多年來英特爾一直投入在5G modem的技術，蘋果若收購後將可取得此項專利和相關人才，且可以掌控未來iPhone的關鍵零件。蘋果公司近年來智慧手機銷售一直無法有所突破，此舉可以省下它們開發自家晶片的時間，在市場中做出更大的產品區隔。

她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

韓媒指三星拿英特爾代工14奈米CPU訂單　分析師：不可能

亞馬遜開發第二代雲端數據中心晶片　運算速度比第一代快至少20%　

ET快訊
保險局：南山代理董座尹崇堯人事案「兩週內准駁」　外界看金管會
高以翔飛寧波「生前最後一面」　護理師粉絲哽咽：為什麼救不到他
女友憔悴陪走最後一哩路！高以翔靈車啟動　出發前往台北第一殯儀
高以翔23歲女友憔悴現身　「陪摯愛回家」跟在法師後面
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

年底最大「資訊月」12/4登場　4大筆電品牌新機齊發搶買氣

英特爾控高通壟斷　被迫賤賣自家手機晶片部門

DJ愛用平台Mixcloud爆個資外洩！逾2000萬個帳戶資訊在暗網出售

LG折疊式手機新專利曝光　外型酷似華為Mate X

iOS 13更改App位置存取權限　開發人員質疑蘋果「雙標」：Find My不用授權

三星S11保護貼曝光！　窄邊框、前鏡頭置中設計

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

到越南品嚐道地路邊扁擔小吃！ 正宗「手沖」冰茶挑戰味蕾極限

陳意涵自曝剛交往會幫老公挖耳朵　對方無奈：挖完幾天聽不到聲音

曾莞婷健康亮紅燈凍卵「只存到兩顆」　醫生警告：再不凍也不用凍了

看誰先搖落！懵弟和朋友比賽甩硬幣　不知被騙狂搖1分鐘：為什麼不會掉

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

年底最大「資訊月」12/4登場　4大筆電品牌新機齊發搶買氣

英特爾控高通壟斷　被迫賤賣自家手機晶片部門

DJ愛用平台Mixcloud爆個資外洩！逾2000萬個帳戶資訊在暗網出售

LG折疊式手機新專利曝光　外型酷似華為Mate X

iOS 13更改App位置存取權限　開發人員質疑蘋果「雙標」：Find My不用授權

三星S11保護貼曝光！　窄邊框、前鏡頭置中設計

3C家電熱門新聞

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

醜瀏海剪了！外媒曝iPhone 12全螢幕圖

9項省電小密技　有效提升iPhone電力

iOS 13更改位置資訊存取授權選項

三星S11保護貼曝光！　窄邊框、前鏡頭置中設計

iOS 13.2.3「來電不響」有解？LINE官方回應了

HTC歲末加碼購物優惠　再抽東京雙人行旅遊金

首款塗抹式液態保護貼　「J-HARD玻璃奈米鋼膜」在台上市

iPhone 12玫瑰金將回歸　新增「午夜色」

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

LG折疊式手機新專利曝光　酷似華為Mate X

全球大缺貨！AirPods Pro 發貨時間延長2至3周　台灣開賣日還要再等

蘋果再獲新專利！　攝影機消除汽車A柱視覺盲區　

黑五買一波！iPhone X新機下殺4.1折　只賣1萬6900元

更多熱門

相關新聞

iOS 13更改位置資訊存取授權選項

iOS 13更改位置資訊存取授權選項

蘋果在iOS 13中引入了最新更新的隱私權和安全性內容，其中一項更新重點為更改應用程式存取位置的權限，除了「永遠允許」、「使用App期間允許」、「不允許」外，也添增了「允許一次」的選項。不過此舉卻引起開發者不滿。

三星拿英特爾CPU訂單　分析師：不可能

三星拿英特爾CPU訂單　分析師：不可能

官網上已無蹤跡　蘋果首席設計師正式離職

官網上已無蹤跡　蘋果首席設計師正式離職

蘋果獲62項專利！包含Pro級商用頭戴式耳機　具虛擬會議室功能

蘋果獲62項專利！包含Pro級商用頭戴式耳機　具虛擬會議室功能

懷念iPod的經典選盤嗎？這款App有望讓它在iPhone上重現

懷念iPod的經典選盤嗎？這款App有望讓它在iPhone上重現

關鍵字：

IntelQualcommApple英特爾高通蘋果Modem晶片

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

高以翔爸媽「忍喪子之痛」選遺照！

桃園妹機車停斑馬線！警吼：這誰的車　一問原因傻眼了

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

24歲楊上昀又爆自殘　結局曝光

D球人妻瞞老公私拍AV！當過童星…來片場驚呆眾人

卡神楊蕙如組網軍　灌水帶風向月薪1萬

台用免簽報復？駐泰代表：台灣損失更大

影／回家了　高以翔水晶棺送往上海

館長怒轟陳小春：你全家滾回去中國

22歲男性侵女屍…還想來「第二發」

高以翔水晶棺將抵台！直播陪他最後回家的路

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

即／護航謝長廷！「idcc」身分曝光...楊蕙如遭起訴

更多

最夯影音

更多
毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥
怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面