英特爾控高通壟斷　被迫賤賣自家手機晶片部門

▲英特爾指控高通違反反托拉斯法。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

據路透報導，英特爾公司（INTC.O）日前在一份法庭文件中指控高通違反反托拉斯法。英特爾表示，將智慧型手機數據機晶片（Modem, modulator-demodulator）業務出售給蘋果公司（AAPL.O），使其損失高達數十億美元，完全是被先前高通（Qualcomm）不公平的授權行為所逼迫的。

英特爾在數據機晶片領域的主要競爭對手是高通，並為蘋果iPhone 11提供了數據機（Modem）晶片。但今年7月，英特爾宣布與蘋果簽署協議，蘋果將收購英特爾大部分智慧型手機的Modem業務。

今年4月，蘋果在iPhone重新使用了高通的Modem，使英特爾退出5G modem業務。英特爾執行長史溫（Bob Swan）表示，蘋果和高通突然和解，促使他們放棄Modem業務。

英特爾法律顧問羅傑（Steven R. Rodgers）表示：「我們投資了數十億美元、培育了數千名員工、收購了兩家公司，才打造出世界級的創新產品－Modem晶片，最終被蘋果iPhone 11手機採用。但我們還是無法克服高通對公平競爭的人所造成的不公平障礙，迫使我們在今年退出Modem市場。」

根據該協議，將近2200名英特爾員工將加入蘋果，同時包括相關智慧財產權、專利、設備和租賃，此交易價值約10億美元，預計於今年第四季完成。

多年來英特爾一直投入在5G modem的技術，蘋果若收購後將可取得此項專利和相關人才，且可以掌控未來iPhone的關鍵零件。蘋果公司近年來智慧手機銷售一直無法有所突破，此舉可以省下它們開發自家晶片的時間，在市場中做出更大的產品區隔。

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