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饒慶鈴關懷縣內8位外籍傳教士　感謝長期奉獻台東服務鄉親

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▲饒慶鈴關懷縣內外籍傳教士，感謝長期奉獻台東服務鄉親。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲饒慶鈴關懷縣內外籍傳教士，感謝長期奉獻台東服務鄉親。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣長饒慶鈴提16前往台東市杭州街天主教白冷教會與魏主安等8位外籍傳教士話家常，並致贈耶誕節禮物，饒慶鈴除感謝外籍傳教士長期以來投入社會福利服務犧牲奉獻，縣府也會努力提供大家最好的關懷與服務，希望營造台東為高齡友善城市。

饒慶鈴表示：在超過50年前有群外籍神父、修女及修士，從瑞士遠離自己的家鄉，來到當時交通不便、生活環境條件非常不好的台東，擔任上帝福音的傳播者，並且設立了學校、醫院、職訓中心，外籍傳教人士長期投入臺灣社會福利服務，協助照顧兒童、青少年、婦女、身心障礙者、老人等族群，著有貢獻，代表全縣民眾向外籍傳教士們表達深深謝意。

縣府社會處指出，目前台東縣有魏主安、葛德、吳若石等神父、歐思定修士及饒培德、馬惠仁、宋玉潔、陶慧音等修女，共計8位年滿65歲以上外籍傳教士，為照顧及表彰長年奉獻並投入弱勢者照顧服務之外籍傳教士，表達縣府對大家的關懷與感激之意，今日由最高齡的魏主安神父(88歲)以中文介紹過去在台服務的外籍傳教士們，還說著一口流利的台語，表示能和縣政府共同致力於社會福利服務，感到合作愉快。

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