海巡訓練中心學員奉獻新血2萬C.C 正妹軍官捲袖紓解血荒

▲海巡署教育訓練測考中心與新竹捐血中心舉辦捐血活動疏解冬季血荒。（圖／海巡署教育訓練測考中心提供）

記者楊熾興／桃園報導

海巡署教育訓練測考中心18日與新竹捐血站共同辦理捐血活動，邀請海巡學員及蘆竹區海湖里里民一同響應，學員隊黃隊長表示，由於該中心學員平時均能落實體能訓練，培養健康體魄，使參與學員都能符合捐血條件，並捐出捐血2萬cc，為紓解血荒盡一分心力，這群海巡新血即將初任少尉軍官，不但為單位增添生力軍，更是發揮「海巡新血、奉獻熱血」。

▲海巡署新血紛紛捲袖捐血。（圖／海巡署教育訓練測考中心提供）

新竹捐血站表示，隨著冬季來臨影響民眾捐血意願，造成血液庫存量不足，希望愛心人士多挽袖捐熱血。於是由海巡署教育訓練測考中心和桃園蘆竹區海湖里民支持響應下辦理捐血活動。

▲▼即將到各單位服務的正妹軍官也捐出人生第一袋熱血。（圖／海巡署教育訓練測考中心提供）

曾在南沙指揮部服務的學員蕭中士表示，一直希望能有機會投身公益，因長期在外島服務，較少機會能參與捐血，很高興能有這次機會，針扎的疼痛都不算什麼，能幫助到需要的人是最為重要。

即將要授階的專業軍官班呂姓學員說，加入海巡署是希望能守護臺灣這片海洋，對於參與公益活動義不容辭，更邀請全班同學共同響應捐血，這群海巡新血即將初任少尉軍官，為單位增添生力軍，更是發揮「海巡新血、奉獻熱血」的最佳表現。

許多學員為本次活動捐出人生第一袋熱血，感到深具意義，新竹捐血站醫務人員也非常感謝海巡學員熱情支持，為血庫挹注存量。海巡署教育訓練測考中心表示，平時除投入教育訓練工作，更將積極參與為民服務活動，持續響應捐血義行。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」shopping.ettoday.net/