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這款戰機台灣也有！瑞士談判把「F-5戰機」賣回美國：好過放著爛掉

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▲▼空軍三型主力戰機首批女飛行員媒體邀訪,F-5E/F,老虎二式戰鬥機,彩繪虎斑F-5戰機,中正號戰機。（圖／記者李毓康攝）

▲F-5E戰機台灣也有，瑞士打算把他們的F-5E回賣給美國。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

瑞士多年來一直致力於更新空軍武器，但是迄今還未取得很顯著的成果，就連公投購買瑞典戰機都被公民否決，表明瑞典公民不想要花大錢購買新的戰機，最近瑞士空軍跟美國開始著手一項新的談判，就是把40年前買來的F-5E虎式戰鬥機賣回去給美國。

俄媒《衛星通訊社》引述《彭博社》報導指出，瑞士國防採購局（Armasuisse）發言人指出，瑞士正在與華盛頓進行談判，回售1978年從美國軍購的22架的F-5戰機。

美國計畫安排一筆3900萬美元（折合新台幣11.7億）的資金，用在收購已經老化的機隊上，美軍在1962年首次利用這些老舊戰機做為模擬訓練的敵軍，但是這筆資金並沒有獲得2020國防授權法法案的保證。根據《彭博社》報導，這批戰機，一但美國總統川普簽署這項協議，與瑞士所期待的交易將有望達成。

瑞士綠色自由黨議員佛拉奇（Beat Flach）接受媒體訪問時表示，如果美國人想要接收這些廢鐵，他們就必須這樣做，這比讓老虎（指F-5戰機）放在停機坪爛掉要好多了。

▲▼瑞典JAS 39獅鷲戰鬥機。（圖／路透社）

▲瑞士打算軍購瑞典獅鷲戰鬥機，但是因為公投沒過關作罷。（圖／路透社）

瑞士計畫在2014年以30億美元（折合新台幣900億）向瑞典軍購22架獅鷲戰機（Saab AB Gripen），但是因為公投沒過，使得瑞士一直難以提升空軍戰力，瑞士媒體報導指出，瑞士政府近年打算花60億美元（折合新台幣1800億）的預算，進行更大規模的軍購案，完成更新戰機的計畫。

美軍F-18戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞士擁有的戰機除了F-5E之外，就是F-18大黃蜂戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

瑞士空軍目前的戰機戰力，包括31架大黃蜂戰機，分別是25架F/A-18C，6架F/A-18D，另外就是53架F-5戰機，分別是41架F-5E、12架F-5F，沒有攻擊機與轟炸機，其他的軍用機都是特殊任務機與教練機。

知名航空雜誌《國際航空》（Flight International）日前公布的數據指出，台灣空軍25架F-5E戰機，其他分別是F-16A/V戰鬥機115架，不包含已訂購的66架F-16V，另外還有103架經國號戰機與46架幻象-2000-5型。

F-5系列戰機於1962年開始服役，產量超過2,224架，參加過越戰與兩伊戰爭，最大速度1.63馬赫（1,996公里／小時），最大航程3,720公里，作戰半徑220公里，台灣的F-5戰機則是在1965年進駐第一批，駐防在台南的443戰術戰鬥機聯隊。

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