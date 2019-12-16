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影／S形機動、單機芭蕾　解放軍駐港部隊直升機「炫技」

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記者馬叔安／綜合報導

一段展現駐港部隊武裝直升機特技飛行的影片，15日登上了微博熱搜，其內容是石崗營區中，號稱「坦克開罐器」、「樹梢殺手」的武裝直升機展現編隊與飛行技巧，其中包括「S形機動」、「單機芭蕾」、「螺旋升降」和「萊維斯曼」等高難度動作。

根據《北京日報》客戶端，影片中的武裝直升機具有反應靈活、機動性好、隱蔽性強、機載武器的殺傷力大等特點是運輸、空中打擊、偵查的多面利器。

▲解放軍駐港部隊直升機「炫技」。（圖／翻攝自微博／央視軍事）

▲解放軍駐港部隊直升機「炫技」。（圖／翻攝自微博／央視軍事）

根據解放軍駐港部隊《香江礪劍》微信公眾號介紹，影片中直升機展示的飛行技巧包括：

「編隊通場」：由多架直升機組成戰術編隊，以低高度、大速度通場方式，難點在於間距小，直升機氣流互相影響較大，對直升機保持穩定飛行狀態比較困難。

「S形機動」：飛行員操縱直升機以相對固定的速度和高度沿預定航線，連貫地進行左右各45度的大坡度向前機動，形成「S」形航線，這種飛行動作配合爬升或減速，可使地面對空火力瞄準變得困難，避免被敵地面炮火擊中。

▲解放軍駐港部隊直升機「炫技」。（圖／翻攝自微博／央視軍事）

▲解放軍駐港部隊直升機「炫技」。（圖／翻攝自微博／央視軍事）

「螺旋升降」：直升機螺旋上升，直升機以60度每秒的旋轉角速度繞機體立軸旋轉上升，在上升到約100米高度時再沿原軌跡螺旋下降，對直升機進行戰場偵察很有實戰意義。

「單機芭蕾」：又稱繞點懸停回轉，是由一架直升機先進行左右鐘擺，然後進行繞點轉彎等動作。

「萊維斯曼」：通過直升機高速前進，然後突然以大仰角80-90度的拉起，待飛行速度逐漸降低到每小時100公里後，在2-3秒的時間內，完成繞機體縱軸180度的機頭調轉，順勢進入俯衝狀態再次進行對地攻擊。

▲解放軍駐港部隊直升機「炫技」。（圖／翻攝自微博／央視軍事）

▲解放軍駐港部隊直升機「炫技」。（圖／翻攝自微博／央視軍事）

《北京日報》客戶端指出，這一套特技飛行是對武器裝備性能的全面檢驗，更是對飛行員，提升駕駛技術的有效錘煉，通過專業化特技飛行訓練，能探索技戰術前沿，將為全面提高實戰化訓練水平，和作戰能力建設打下堅定基礎。

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