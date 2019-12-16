遭人用磚頭砸死！小黑貓「頭破眼瞪大」死不瞑目　志工心碎痛哭

▲小黑貓眼睛瞪得大大的死在磚頭上。（圖／翻攝自浪愛傳遞臉書，下同）

圖文／周刊王

新竹日前才抓到「虐貓閻王」透過假收養，虐殺至少9隻貓的事件，沒想到今在新竹巨城附近又發現大量貓屍，不排除為有心人士虐貓。動物保育粉絲團「浪愛傳遞」心痛表示，現場找到3隻溺死的小貓屍體，還有一隻小黑貓疑似遭人用磚頭打死。

浪愛傳遞指出，收到附近餵貓朋友通報，新竹市巨城附近大量小貓慘死，抵達現場收屍發現還有一隻小黑貓瞪眼死在磚頭上，而旁邊磚頭都有厚灰塵，唯獨壓著小貓這塊斷面還很新，且餵食人透露昨晚小貓還是活的，繼續蒐證還發現工地裡有一件褲子，上面竟有大量小貓骨骸、破掉的頭蓋骨，令人看了非常難過。

▲志工將貓屍從涵洞裡撈起。

陸續從水裡打撈上的3隻小貓都是同一胎，由於這裡十分詭異，因此通知了新竹市防疫所楊所長，希望透過報案讓大家更重視，而小貓遺體一併送往防疫所解剖釐清案情，同時也將積水涵洞封起來。

浪愛傳遞心疼表示，請支持認養、善待流浪動物，欺負動物的人都會惡運纏身，早晚兇手會被抓出來，希望大家能重視，一起保護流浪動物。

貼文一出被大量轉發，許多網友紛紛留言「浪貓似乎會習慣來這待產，若加裝隱藏式攝影機，遲早會拍到兇手」、「眾生平等為何總有人不能容忍其他物種的共存呢」、「希望壞人趕快被揪出來，讓小貓們能夠瞑目」、「虐貓的死變態能不能早點下地獄」。

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