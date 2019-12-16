連老婆都公開拋棄！「黑心律師」斷言謝和弦悲慘下場：你已自毀人生

▲謝和弦認愛小三莉婭。（圖／翻攝自臉書）

圖文／周刊王

歌手謝和弦日前遭妻子Keanna舉報呼麻，隨後在社群媒體上公開嗆妻，引起軒然大波，接著又公開認愛小三主播主莉婭，風波至今尚未平息。對此，網路紅人「黑心律師」楊律師表達自身看法，預言謝和弦這一連串的舉動，會把自己的人生給毀了！

謝和弦日前遭釋放後，隨即去買一支手機送給小三莉婭，還PO文炫耀，花錢似乎不手軟。楊律師12日在臉書發文表示，以他的親身經歷，「躁鬱症」和「自私、渣、爛、劈腿、外遇、通姦、吸毒、犯罪」是二回事。楊律師也點出，「躁鬱症」有個缺點，花錢如流水，並大膽預測謝和弦未來經濟狀況：「再過幾個月你就會開始負債，搞不好你已經負債了。」

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▲律師預言謝和弦人生。 （圖／翻攝自謝律師臉書）

楊律師指出，以他辦過婚姻及毒品案件的多年律師經驗，謝和弦連老婆都可以公開拋棄，「未來只會向朋友借錢，沒有人敢再和你這種無情無義無錢的來往，很快你會發現身邊沒半個朋友。」

楊律師直言，「吸毒的人會老更快（所以你臉書幾年前的照片和現在判若二人），你沒錢沒帥沒體力沒能力，很快你就沒炮友或女友。」更斷言莉婭不會笨到跟他認愛。

最後，楊律師表示，吸毒的人沒錢的下一步永遠是偷騙搶或販毒，沒有例外；他說：「結論就是你已毀掉你的人生。」

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