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屏東蘇清泉、林育先、傅建雄勇闖台南關廟　力挺洪秀柱

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▲台南市第六選區立委參選人洪秀柱15日晚間在台南市關廟區山西宮舉辦大型造勢晚會，湧入超過5千名支持者 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台南市第六選區立委參選人洪秀柱15日晚間在台南市關廟區山西宮舉辦大型造勢晚會，湧入超過5千名支持者 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／台南報導

台南市第六選區立委參選人洪秀柱15日晚間在台南市關廟區山西宮舉辦大型造勢晚會，湧入超過5千名支持者，現場氛氛相當熱絡。

▲台南市第六選區立委參選人洪秀柱15日晚間在台南市關廟區山西宮舉辦大型造勢晚會，湧入超過5千名支持者 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼洪秀柱演講、山西宮參拜。

▲台南市第六選區立委參選人洪秀柱15日晚間在台南市關廟區山西宮舉辦大型造勢晚會，湧入超過5千名支持者 。（圖／記者陳崑福翻攝）

而與會來賓有神力女超人立委許淑華、嘉義市議會前議長蕭淑麗、台南市前議長李全教、前行政院政務委員高思博、前立委吳育仁、台南大學前校長黃秀霜、台北市議員李明賢、桃園市議員朱珍瑤、南投縣議員游顥、東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉、國民黨屏東縣黨部前代理主委、書記長林育先、屏東市民代表傅建雄等人。

▲台南市第六選區立委參選人洪秀柱15日晚間在台南市關廟區山西宮舉辦大型造勢晚會，湧入超過5千名支持者 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼蘇清泉（左）、李全教（右）合影、林育先助講。

▲台南市第六選區立委參選人洪秀柱15日晚間在台南市關廟區山西宮舉辦大型造勢晚會，湧入超過5千名支持者 。（圖／記者陳崑福翻攝）

蘇清泉說，去年他在屏東選縣長，洪秀柱也到屏東助選造勢，雖然他落選，但也為藍軍拿下21年來縣長選舉最高得票數與得票率，但最近他非常感慨，因為去年他有感於屏東是全台最窮的三個縣市，因此，他為了照顧年輕人，解決少子化的問題，他喊出0-6歲每月育兒津貼補助6000元，在當時民進黨群起圍剿，說是開芭樂票，如今蔡英文政府說0-6歲他們每月要發5000元，希望洪秀柱進入國會，蘇清泉開的支票，就由洪秀柱努力來兌現，造福人群。

▲台南市第六選區立委參選人洪秀柱15日晚間在台南市關廟區山西宮舉辦大型造勢晚會，湧入超過5千名支持者 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼開講會現場人潮、嘉義市議會前議長蕭淑麗（右）。

▲台南市第六選區立委參選人洪秀柱15日晚間在台南市關廟區山西宮舉辦大型造勢晚會，湧入超過5千名支持者 。（圖／記者陳崑福翻攝）

洪秀柱表示，在她擔任中國國民黨黨主席時，一項非常重要的政策就是「用壯育青」，她認為培養年輕人是非常重要的事，讓年輕人有機會學習歷練，未來為國家做事，為人民服務，當時的屏東縣黨部書記長林育先，才32歲，是全國最年輕的書記長，雖然他這次參加立委黨內初選失利，但不要氣餒，還年輕繼續努力，未來一定有機會服務的。

林育先致詞首先感謝過去洪秀柱擔任黨主席時，用壯育青政策，讓年輕人有機會歷練，當時的武林計畫，在2018年，也收到很好的成效，許多678年級生，當選市長、議員、代表、村里長，為地方注入新力量。而洪秀柱經歷非常豐富，她當選才能為鄉親立好法，爭福利，拚經濟，為了未來更好，值得大家支持。

屏東市民代表傅建雄在2018年高票當選；他表示，洪爸爸曾向柱柱姐說過「有機會為國家做事，盡忠職守，但切記勿為名利參與政事，合則來，不合則去」，她用一生從政生涯，實踐其父親的教誨，也讓我們年輕人有追隨與效法的榜樣，拜託台南鄉親支持洪秀柱進入國會，為人民謀福利。

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