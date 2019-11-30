有酒味未繫安全帶遭警攔查　男拒檢上演警匪追逐還撞機車肇逃

▲男子未繫安全帶遭警攔查，假意配合，隨後加速逃逸。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

蔡姓男子疑似酒後開車未繫安全帶遭騎機車巡邏警員盯上，他竟假意配合攔查，隨之加速逃逸，當街上演警匪追逐，倒車、蛇行、擦撞機車等違規行為陸續上演。員警擔心再追會危及用路人，改以調閱監視器通知他到案。警方表示，蔡男涉及公共危險及多項違規，將依法嚴罰。

第二警分局文正派出所警員羅戎成，29日上午9點半騎機車巡邏經過公園路、柳川東路口時，發現一輛小客車駕駛開車未繫安全帶，且行車飄忽不定，立刻開警示燈、鳴警笛上前攔查。蔡姓駕駛明知是警察敲他車窗，不理會外還加速離開。羅員立刻尾隨至中華、五常路口再次將他攔下，但對方卻仍不聽指令，就這樣上演警匪追逐。

▲▼男子假意配合，隨即加速逃逸。（圖／記者李忠憲翻攝）

羅員跟至三民、福音路口時告誡蔡男停車配合攔查，蔡男雖配合開車窗，卻又突然倒車撞上路邊一輛小客車後逃逸。羅員發現他身上有濃濃酒味，為避免他亂開車傷及其他路人，暫停尾隨，並通報勤務中心注意該車。警方事後調閱監視器，發現蔡男逃逸後，在柳川、太平路口竟又擦撞一台重機肇事逃逸，騎士受到輕傷。

第二分局表示，警方目前已鎖定蔡男，將盡速通知他到案說明。關於肇事逃逸部分，已由交通分隊積極處理。另蔡男違反《道路交通管理處罰條例》部分，未繫安全帶可處1500元；拒絕停車受檢逃逸，可罰1萬至3萬，吊扣駕照6月至1年；肇事致人受傷可罰3000元至9000元，吊銷駕照。

警方強調， 警方對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。

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