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霧鎖中南部！今晨低溫9.9度「連2天飆30度」　周三變天轉雨最冷時間曝

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局表示，今晨台灣中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。在「真實色影像」的紅色代表液態水成分，就是低雲或霧。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

霧鎖中南部！中央氣象局預報員張承傳表示，今天（16日）、周二大台北和中南部地區高溫約27到29度，周三東北季風增強影響到周六，迎風面北部、東半部雲多有短暫雨，中部以北、東北部低溫約15、16度。氣象專家吳德榮說，今、周二西半部高溫都將升至30度以上，下波鋒面較原模擬約略提前半天，周三傍晚鋒面前緣抵達，北台灣轉有短暫雨、氣溫降。

中央氣象局表示，今晨台灣中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。氣象局對嘉義縣市發布「濃霧特報」，清晨5時嘉義有濃霧發生，能見度約100公尺。

請繼續往下閱讀...

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨中南部有些霧，這種現象會到周二；今晨受到「輻射冷卻」影響，局部低溫出現13到15度，其他大部分地區約16到20度，自動測站最低溫是新竹縣寶山的9.9度，人工測站則是新屋的15.4度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖顯示各地都不會下雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳說，今各地為晴到多雲、日夜溫差大，高溫都有26度以上，其中大台北和中南部約27到29度，類似天氣將持續到周二；周三東北季風增強，周四到周六清晨東北季風影響，北部、東半部雲量增多、有短暫雨，氣溫下降，北部一整天高溫20度上下。

張承傳提醒，周五、周六清晨最冷，中部以北、東北部低溫約15、16度；周六白天東北季風減弱，氣溫回升、降雨減少。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周二各地皆晴朗穩定、白天微熱早晚涼、日夜溫差大，西半部高溫都將升至30度以上，暖熱如春；周三白天起，北台灣雲量逐漸增多、氣溫略降，其他各地仍為晴朗穩定、白天微熱早晚涼、日夜溫差大。

吳德榮表示，下波鋒面較原模擬約略提前半天，鋒面後冷空氣不強，周三傍晚鋒面前緣抵達，北台灣轉有短暫雨、氣溫降；周四、周五鋒面及東北季風南下，北台灣有局部短暫雨、轉為濕涼，其他地區亦略受影響；周六、周日東北季風減弱，北海岸、北部山區及東北部仍有局部短暫雨，北部平地好轉、氣溫回升，中南部天氣穩定、多雲時晴。

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