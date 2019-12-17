爸爸送「深海能量石」！女兒3個月狂流鼻血　海關救了她一命

▲一名女子配戴爸爸送的能量石後，開始常常流鼻血。（示意圖／記者李毓康攝、Pixabay）
記者鄒鎮宇／綜合報導
大陸遼寧省大連市周水子機場的海關日前檢測行李時，意外發現旅客的隨身行李中的「深海能量石」引發核輻射儀器報警。經過檢測後，才發現這枚配戴物的輻射值超標112倍，讓旅客傻眼地說，難怪女兒這3個月來常常流鼻血。
據《浙江24小時》報導，該名男遊客表示，他聽到這枚「五行質子量子能量共振器」的深海能量石可以保平安，因此購買後讓女兒隨身配戴，但對方這3個月以來經常無故流鼻血，也不知道原因為何。
▲▼海關檢測發現，這塊能量石輻射超標112倍。（圖／翻攝網易）
海關表示，11日進行旅客檢查時，發現一名女子觸發核輻射儀器報警，測量該能量石後發現，其核輻射值為112.4Sv/hr，核素為Th-232/U-232，超標112倍，β值為6.79Bq/cm2，放射性超標，立刻與當地環保、生態局聯繫，並將輻射超標物進行收儲。
網友看完紛紛留言，「能量確實相當大」、「說明是真貨呀，只不過怪你家小孩不是漫威體質」、「智商檢測石」、「工業射線機躲機子背後近簡單掩體處也才十幾sv，這個等於沒有防護就近距離站在工業射線機背後，這個帶身上真的是24小時不間斷給自己拍X光片啊，拍了幾個月」。