爸爸送「深海能量石」！女兒3個月狂流鼻血　海關救了她一命

大陸一名15歲少女小歡（化名）因為被老師懷疑偷走同學手機，所以委屈地不斷辯白，但老師卻不相信，還當全班同學的面指責她的行為；小歡心碎之下便留了遺書，並且在信中寫下「為什麼會拿同學手機的原因」，隨後從9樓住家的窗戶上縱身一躍了結生命。