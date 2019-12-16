吉林走走／滑雪發燒友「口袋名單」NO.1　粉雪中體驗「極速衝浪」

記者蔡儀潔、韋依蘋／吉林報導

滑雪除了日韓，吉林也是不錯的選擇！作為大陸排名第一的滑雪場，萬科松花湖度假區擁有被譽為雪中極品的「粉雪」，其鬆軟乾燥的質地讓人有種在「雪中衝浪」的感覺，而且這裡還引進日本西武王子酒店，讓遊客享受高級的配套服務。

▲雪場可以遠眺松花湖 。（圖／記者蔡儀潔、韋依蘋攝，下同）

每當12月來臨，吉林就進入一年中的滑雪旺季，而其中最夯的度假區當屬「萬科松花湖」，一個雪季可接待52.62萬人次。記者實地到場體驗，一下車抵酒店大廳時，就能感受到「高端feel」，從休息處大型的落地窗望出去，可以看到滑雪道上大批的遊客，當中還有不少是金髮碧眼的外國客。

▼西武王子酒店大廳 。

若沒有帶裝備，也可以到租借處挑選，從頭盔到鞋子都有提供，而且質量很新，四件套（頭盔、雪鏡、雪服、置物櫃鑰匙）一天租借價格為100元（人民幣，下同）。付費後，服務人員會遞予一張卡片，它不僅是租借憑證，也是滑雪的通關「門票」，記得隨身攜帶喔。

▼裝備租借處 。

整裝待發後，就可以出發滑雪了！這裡不僅對「滑雪門外漢」十分友好，將初中高級雪道比例設為4：4：2，同時也深受資深玩家喜愛，在34條雪道中，有一條是大陸最長的高山雪道之一，全長達5.23公里，另外有5條高級雪道已通過國際雪聯認證，可滿足國際大賽高山大迴轉的比賽需求。

▲旅客可以搭纜車到山頂的觀景台 。

有趣的是，記者在松花湖雪場中，看到很多3、4歲的小朋友，跟著大人蹣跚學習，也有12歲的小朋友，直接一人獨自到900多公尺的高級道上，一衝而下。身為還在初級場的菜鳥，我們一行只能繼續跟著教練「邊摔邊學」。

▼12歲的小朋友在高級滑雪道上 。

▲工作人員在現場製作煎餅果子。

若是不滑雪，這裡也提供「觀光票」，旅客可以乘坐纜車到山頂上的觀景台，一眺不結冰的松花湖。玩累的發燒友，可以到山頂的餐廳享用主打「現場製作」的餐點，有烤肉串、西北湯麵皮、打鹵面等，儘管價格比市面高出不少，一份煎餅果子要價20元，但現做的美味還是吸引大批遊客，每到飯點都人潮湧動。

▲雪場好玩又好拍 。（圖／記者蔡儀潔攝）

總體玩下來，可以感受到這邊滑雪場「CP值」很高，以門票來說，雪季初期全索道滑雪全天價格為300元，旺季為500元，入住度假區酒店則可以免費獲得入場票，對比起日韓「貴鬆鬆」的要價，這裡費用親民不少。