爭取台南溪北支持　賴惠員成立北門、白河兩後援會

▲台南市民進黨立委參選人賴惠員，出席北門、白河後援會成立，全力將政策理念宣揚給溪北鄉親。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市小英競選總部於14日成立，台南市民進黨立委參選人賴惠員，率領全數志工前往擺攤，與民眾拉近距離，15日上午除加入小英催票車隊、出席北門後援會成立大會，下午也有白河後援會成立，全力將政策理念宣揚給溪北鄉親。

賴惠員這兩場後援會特地邀請著名評論家余莓莓南下助講，其犀利又不失幽默的台風讓台下鄉親歡呼不斷，非常熱鬧。賴惠員表示，2020年1月11日選戰愈來愈接近，盡全力向選民傳達自己的政策，爭取社會認同是目前最重要的工作，所以不敢有一絲的懈怠。

賴惠員進一步說，自國政座談會與成立各後援會一路開跑以來，至今已累積60多場，期盼座談會不只有吸引目光與選票的效果，更重要的是真心說服鄉親這些措施的重要性，為日後推動政策提早累積能量。

賴惠員充滿信心表示，台灣經過小英政府3年多的改革與整頓，國政的各項方面都已陸續交出亮麗的成績單，相信政府未來在推動新的惠民政策與措施時，就不會面臨捉襟見肘的可能窘境，各家企業拚經濟、國際貿易時也更能夠掙脫束縛、大展拳腳，讓台灣真正走入國際。