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前進到「大贏」 從下營前進大營台南競總車隊開跑！

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▲台南競選車隊正式開跑，由台南競總黃偉哲主委領軍，率領六大選區競選車隊，一路從下營上帝廟前往新市大營。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南競選車隊正式開跑，由台南競總黃偉哲主委領軍，率領六大選區競選車隊，一路從下營上帝廟前往新市大營。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南競總14日正式成立後，15日競選車隊正式開跑，由台南競總黃偉哲主委領軍，率領六大選區競選車隊，一路從下營上帝廟前往新市大營，希望民進黨從目前大選「會贏」的現狀，努力前進到「大贏」的局面。

▲台南競選車隊正式開跑，由台南競總黃偉哲主委領軍，率領六大選區競選車隊，一路從下營上帝廟前往新市大營。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲主委認為，蔡英文總統與賴清德副總統過去都為台灣民主自由努力，這3年的執政，可以看到國家預算使用沒有隨便舉債，國防實力卻比以前好，在外交上也獲得美國、日本的支持，未來還有許多重大建設在進行。希望鄉親在總統票一定要投給民進黨，台南這次得票率要衝到最高！

總幹事黃先柱也感謝下營上帝公長期對民進黨的保佑，祈求這次正副總統高票當選，國會過半！立委第一選區參選人賴惠員，以「第一棒」開場，喊出：「2020台灣要贏，台南要先贏！」如果台南要贏，第一棒要先贏，現場支持者紛紛熱情叫好。

立委第二選區參選人郭國文表示，下營的台語諧音「會贏」，這次台南不只要會贏(下營)，還一定大贏(大營)，過去台南在總統大選都是衝第一的火車頭，這次總統得票如果突破70％，六區立委一定能當選。

立委第四選區參選人林宜瑾則呼籲選民讓新成立的第四選區，民進黨就能夠多一席立委進入國會為民眾服務，林宜瑾喊出：「這個選區如果過關，台南就會紅不讓！」更指出這次的終點就是新市大營，總統票超過7成，民進黨國會過半的機率才會大增！

立委第五選區參選人林俊憲也祈求上帝爺公能保護台南，保庇台灣，讓民進黨大勝！第三選區的陳亭妃與第六選區的王定宇，也都派助理代表參加，展現民進黨團結氣勢。

▲台南競選車隊正式開跑，由台南競總黃偉哲主委領軍，率領六大選區競選車隊，一路從下營上帝廟前往新市大營。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也強調，總統如果連任要做好，就需要國會的支持，現在有些政黨的得票率可能不會超過5％，在國會就沒有席次，希望鄉親集中支持民進黨，讓國會過半推動建設。此外，針對民間公司要在下營設置廢棄物掩埋場的問題，黃偉哲也表示會跟下營鄉親站在一起，站在守護鄉土、守護環境的立場。

黃偉哲主委接著與競選總幹事黃先柱、競總辦公室潘新傳主任、與立委參選人登上宣傳車，一路從下營上帝廟前進新市大營。從15日開始，宣傳車將會陸續前往台南37個行政區，向民眾呼籲3張選票顧台灣，台灣總統要連任，台南立委全壘打。

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