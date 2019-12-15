3月嬰遭父惡搞變「師公配角」　無辜眼神惹網友歪樓：師兄！這期要開幾號

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市一名蕭姓媽媽在臉書貼出影片，表示自己在產前買了八音鐘，終於派上用場，不過他自己看完後覺得怪怪的，因為影片中才剛出生3個月的兒子，靠在父親的肚子前面，自己老公卻拿起八音鐘在兒子頭上繞圈晃，對照嬰兒當下的呆萌無辜表情，天倫樂趣的畫面秒歪樓，讓網友留言想問：「師兄！這期要開幾號」。

▲高雄一名蕭媽媽貼出自己老公跟兒子八音鐘的畫面，表示覺得「怪怪」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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這名蕭媽媽在自己臉書貼出影片，同時間寫下「當初還想說我買這個幹嘛⋯終於在今晚派上用場，明明是溫馨的親子時光，怎麼覺得哪裡怪怪的⋯」。仔細看看影片，原來是她老公跟才剛出生3個月的兒子玩，手上跟旁邊就擺了八音鐘，只是玩著玩著，這個爸爸開始不正經，拿著八音鐘就在嬰兒頭上繞哇繞，感覺就像是在作法一樣，父親還不時有翻白眼的表情，對照父親的惡搞動作，靠在父親肚子前的兒子成了「最佳配角」，同時一臉呆萌無辜，不知道發生什麼事的感覺，真的讓網友都笑了。

▲高雄一名蕭媽媽貼出自己老公跟兒子八音鐘的畫面，表示覺得「怪怪」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

網友看完這一段影片後，留言：「原來老公的真正職業是師公」、「這個拔拔真的很搞笑」、「我笑死了啦！小豆腐真的很無奈啦！買那麼多有鈴鐺的馬桶吸盤，我也是很傻眼哈哈哈哈哈哈」，「真的有那麼點怪，爸爸不正經」，不過這位蕭媽媽面對網友的搞笑回應，也妙答「爸爸沒有正經過」。

這名蕭媽媽在臉書同時間也貼出幾段影片，畫面當中就是老公跟兒子玩耍的畫面，看起來非常溫馨，也能感受到夫妻兩人疼愛兒子的新手父母心情。

▲老公跟兒子八音鐘的畫面，網友笑翻：這個爸爸不正經 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲老公跟兒子八音鐘的畫面，網友笑翻：這個爸爸不正經 。（圖／記者吳奕靖翻攝）