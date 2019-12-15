與郭台銘掃街不同車互動冷？　柯文哲：給候選人曝光是選戰考量

▲柯文哲陪同吳達偉掃街拜票及媒體聯訪。（圖／記者葉南州攝）

記者楊亞璇／新北報導

民眾黨主席柯文哲14日合體鴻海創辦人郭台銘，幫子弟兵吳達偉、李縉穎車隊掃街，然而柯文哲卻讓郭台銘等了15分鐘，也未與郭台銘同車，兩人互動不如以往熱絡。對此，柯文哲15日受訪表示，吳達偉就給郭董去曝光，「還是有我們選戰上的考量，給我們候選人最大曝光量」。

柯文哲15日到瑞億市場陪同黨籍立委候選人吳達偉掃街，對於讓郭台銘枯等15分鐘一事，柯文哲說明，因為去天母再趕場，而且行程是到育幼院，「他們跟我講一大堆，好像今年10月有一個中央政府的命令，育幼院要開始歸地方政府，他們有一些陳情，所以處理上有慢了一些」，他規定遲到不能超過30分鐘，遲到15分鐘會叫幕僚檢討。

被問到跟郭台銘沒有嫌隙？柯文哲強調，郭台銘可以當國際老闆，自然有他的本領，所以他不會小眼睛、小鼻子。對於郭柯兩人不同車，柯文哲回應，因為要給候選人最大曝光率，「所以我們吳達偉就給郭董去曝光嘛，那今天換我來，還是有我們選戰上的考量，給我們候選人最大曝光量。

至於若要跟親民黨總統候選人宋楚瑜合作關係更進一步，是否應在總統選票表態？柯文哲說，他倒是有另外想法，到現在為止，這次總統大選就水準來講算很差，都不講政策，每天晚上call in節目都口水戰，這次選情也很冷，「坦白講，我心裡面的話，扣掉統獨，民進黨跟國民黨有什麼不一樣，我實在是看不出來」。

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