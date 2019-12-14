新北耶誕城「巨星耶誕演唱會」擠到像跨年　侯友宜慰勉警力辛勞

▲新北耶誕城舉辦巨星耶誕演唱會，侯友宜慰勉警方辛勞。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

「2019新北歡樂耶誕城」最受矚目的「巨星耶誕演唱會」，於14、15兩日起連續兩天熱鬧開唱，今年主持人由黃子佼搭配巴鈺揭開演唱會序幕，眾卡司齊聚一堂，金曲歌王蕭敬騰擔任首日壓軸，次日由鄧紫棋帶著耶誕祝福獻唱，預計兩天可吸引數萬名的民眾到場同樂，嗨翻耶誕城。

自108年11月15日新北市歡樂耶誕城開城以來，每日參觀人潮絡繹不絕，轄區海山、板橋分局員警及協勤民力均全心全力投入安維及交疏勤務，執行成效深獲市府與地方民眾的肯定，侯友宜市長14日晚間偕同警察局陳檡文局長、民防大隊吳建亨大隊長、義警大隊鄭誼宏大隊長、義交大隊許湘鋐大隊長至市府耶誕城指揮所準備熱食、水果及餅乾等，鼓勵與慰勞大家辛勞的付出，並致上最高的敬意。

警方也呼籲，因應演唱會活動期間大量湧入的人潮及車潮，於今、明兩日16時至23時規劃在板橋區新府路、新站路、縣民大道、中山路1段等路口編排警力及義警、民防協助會場交通安全，並有機車機動巡邏及拖吊車負責會場周邊機動交通疏導及立即排除突發交通事故，以保持車流順暢不壅塞，而市民廣場內也安排大批警力維持秩序，避免民眾因推擠而受傷，讓大家能夠開心出門，安全返家。

▼現場補給站備有熱食替員警補充能量。（圖／記者陳豐德翻攝）







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