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李明政自製液肥種植蓮霧　汁多味美香甜…擄獲消費者的心　

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▲屏東縣鹽埔鄉果農李明政種植的蓮霧，果粒汁多味美香甜 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣鹽埔鄉果農李明政種植的蓮霧，果粒汁多味美香甜 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

進入屏東縣蓮霧產季，今年由於氣候較平順，鹽埔鄉果農李明政種植蓮霧，利用自製液肥補充土壤養份，果粒汁多味美香甜，提早開園，11月中即陸續採收，預估今年銷路穩定，產期可以到明年4、5月。

43歲的李明政，原本栽種蜜棗，6年前全改種蓮霧；他說，棗子太多人種，且年節過後價格波動很大，而蓮霧卻可以一直採到清明節後，價格上相對穩定，加上蓮霧的技術越來越難，很多農友怯步，他堅持一路走下來，目前有1.8公頃，分三區塊種植。

他從大果種種起，先前還有子彈及砲彈等，但裂果情形嚴重，去年全部改接大粒種，由於氣候平順，今年摧花也順利從8月份開始分批摧花，一批約50棵採收，約10天接著下一批採收，前前後後分成16批，幾乎一棵蓮霧樹可以摧花2次。

李明政採用草生栽培方式管理，申請QR Code，自製液肥補充土壤養份，樹勢強壯適當修剪，結出串串鮮紅蓮霧，種蓮霧技術越來越成熟，今年品質更勝往年，剛開始採收就接獲不少宅配訂單，讓他每天一大早就開始集貨包裝。

他表示，別人不敢碰的蓮霧，這幾年他種的很有特色，由於鮮紅艷麗的蓮霧，汁多味美香甜，深獲消費者喜愛。

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