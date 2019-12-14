快訊／高雄49歲警倒臥柴山盤榕　5人狂壓CPR不敵死神...憾留妻與2幼子

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市警察局少年隊一名員警鄭清宏被人發現倒臥在柴山盤榕前200公尺處，消防隊員抵達後，發現已經沒有呼吸心跳，不過還是一路將他急救送到阮綜合醫院，不幸仍不治身亡。

▲高雄市警察局少年隊員警鄭清宏（圖中站立）在爬山過程當中，不幸猝逝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市警察局少年隊是接獲消防局通報後才知道這個惡耗，初步了解救護通報是在14日上午11點13分， 鄭清宏今年49歲是專科警員班第八期畢業，已婚，育有二子，分別就讀國中三年級及國小三年級，鄭姓員警擔任警察28年，一路從鐵路警察局、高雄市警局刑事警察大隊等單位，從事少年保護工作逾8年，對於少年觸法、保護及輔導等工作均有優異表現深獲肯定，並於107年獲選警政署表揚為全國少年保護工作績優員警。

根據目擊山友轉述，當時鄭清宏突然倒地，大約4到5名的山友輪番進行CPR，等到救護車抵達的時候，鄭清宏還是昏迷仍未甦醒，情況不樂觀，送醫不治。少年隊表示鄭清宏有痛風、高血壓及心血管疾病史，平時熱心助人，近3年熱心公益捐血獲嘉獎6次，與同事相處融洽，突然猝逝同事都十分不捨、惋惜。 由於鄭員所遺留兩名幼子尚在國中、小就學階段，目前正由本隊全力協助鄭員家屬處理喪葬及辦理相關撫卹事宜。

▲鄭清宏獲得警政署長陳家欽頒獎畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市員警鄭清宏倒地，山友幫忙救護 。（圖／民眾提供）